Галактионов объяснил, почему «Локомотив» проводит летние сборы на базе в Баковке

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопросы о подготовке футболистов к сезону-2023/24.

— Чья идея проводить сборы на базе. На сколько поддерживаете?

— Учитывая ситуацию, которая происходит, ехать куда-то не представляется возможным, как минимум где раньше проводили сборы все команды РПЛ. У нас воссозданы прекрасные условия. Отличные поля, отличная организация с точки зрения проживания и питания. Все условия для работы есть. Плюс,спарринг-партнеры — это российские клубы на сегодня. Здесь мы и договариваемся играть.

— Болельщики залазили на деревья и смотрели за вашими тренировками. Вы помните свое детство? Может быть, тоже за кем-то подсматривали, у кого-то автограф потом брали?

— Конечно. Хоть я и молодой тренер, но рожден в СССР. Тогда все мы лазали по деревьям, подглядывали, как взрослые тренируются. Когда я был воспитанником «Динамо», всегда смотрел, как взрослая команда тренировалась либо на базе в Новогорске, либо на центральном, старом стадионе «Динамо». Это хорошее увлечение для детей.

— А то, что парни автографы раздавали, тоже инициатива тренера?

— Мы открытые. Ребятам приятно, когда они видят своих кумиров, когда к ним подходят и уделяют внимание.

39-летний специалист также отреагировал на информацию о серьезных нагрузках во время сборов. По словам тренера, игроки хорошо работают на тренировках.

— Кто это говорит? (смеется) Когда игроки впервые знакомятся с игровыми требованиями, с требованиями по подготовке, то для них они могут быть в новинку, переваривание определенной работы происходит психологически достаточно непросто. Но сегодня ребята прошли практически зимний сбор, та работа им ментально знакома, они понимают, что от нее ожидать. Поэтому на сегодняшний день не вижу проблемы. Ребята работают хорошо, терпят. Самое главное, что медико-биологический отдел ежедневно контролирует состояние игроков. Поэтому состояние мониторинга каждого игрока есть. Мы следим за каждым футболистом.

— После окончания сезона и до начала сборов прошло немного времени. Насколько это тяжело?

— Перерыв небольшой. Понятно, что определенная эмоциональная усталость накопилась по окончании сезона. Потому что непростой был отрезок, надо было перезагрузиться. Но сейчас мы работаем. У нас двенадцать дней этого сбора запланировано. Понятно, что они получают определенный объем, который в будущем нам будет полезен.

— В Абу-Даби многие игроки валялись после тренировок на поле, кому-то давали отдых. Сейчас можно сказать, что таких меньше и игроки сделала шаг вперед в плане физики?

- Естественно. Такой ситуации, которая была зимой, нет. Точечно какие-то игроки дозируются, есть определенные отклонения от нормы, но это единичные случаи, это не критично. Все готовятся в штатном режиме, кто-то закончил тренировку пораньше, кто-то полноценную провел тренировку. Рабочий режим идет.

— Была официально озвучена задача от руководства или вы можете сказать, к чему готовите ребят?

— Задача понятна. Все хотят выигрывать и побеждать. Все хотят сделать большой шаг в чемпионате и с точки зрения турнирной составляющей в кубке. «Локомотив» — это клуб, который ментально воспитан на трофеях. Все зависит от нас: тренерского штаба и игроков. Мы знаем, что необходимо делать, поэтому в этом плане мы в себе уверены. Самое главное, что внутренне по организации игры сделаем шаг в своем развитии. Я часто говорил после матчей, что нам надо улучшать качество игры, чтобы быть сильнее соперников.