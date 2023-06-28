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Галактионов отреагировал на слухи о том, что «Локомотив» подпишет Сарвели

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на слухи о том, что московский клуб подпишет нападающего «Сочи» Владислава Сарвели.

— Говорят, Сарвели уже проходит медосмотр. Можете что-то сказать по нему?

— У нас есть руководитель пресс-службы, который иногда на ночь или утром дает верстку новостей, где есть информация на вход игроков и выход. Их много, что-то есть, чего-то вообще нет, кто-то вообще придумывает новости. Нам нужно спокойно к этому относиться и ждать официальной информации клуба по тому или иному футболисту, который нас усилит. А если реагировать на слухи различных источников, мы тогда не своей работой будем заниматься, а только читать новости.

Во вторник, 27 июня сообщалось, что Сарвели перейдет в «Локомотив» за 1 миллион евро. В сезоне-2022/23 25-летний форвард забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 26 матчах в РПЛ за «Сочи».

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Сарвели
Михаил Галактионов
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