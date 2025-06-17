Гафин: «Пожелаю Карпину долгих лет жизни в рядах «Динамо»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин пожелал главному тренеру Валерию Карпину долгих лет жизни в рядах клуба.

— Пожелаю Карпину долгих лет жизни в рядах нашего клуба (смеется). Сейчас есть тесный контакт между тренером и спортивным департаментом по обсуждению кандидатур футболистов. Не может быть, чтобы Карпин на тренировке обнаружил футболистов, которых в глаза не видел.

Находимся в процессе комплектования. Какие-то трансферы сделаны, какие-то будут. У нас много талантливых молодых футболистов, которые имеют потенциал.

— Есть трансферы, которые оформлены, но о них не объявлено?

— Таких трансферов нет. Когда они будут сделаны, их объявят.

«Динамо» объявило о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.