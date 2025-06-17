Гафин: «Карраскаль запаздывает»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб ожидает прибытия полузащитника Хорхе Карраскаля.

— Где Карраскаль?

— Карраскаль запаздывает. Ожидаем его прибытия в расположение клуба.

Контракт Карраскаля с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро. В сезоне-2024/25 хавбек забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач в 35 матчах.