Карпин: «Если «Динамо» будет выигрывать каждую игру, 100 процентов станем чемпионами»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин верит, что бело-голубые под его руководством могут стать чемпионами России.

— Кто будет капитаном команды?

— Обсуждали претендентов на пост капитана. Надо посмотреть на коллектив. Решение будет за неделю до старта чемпионата. Не надо привязываться, но прямо сегодня больше склоняюсь к голосованию. Но, возможно, мое мнение изменится.

— Верите, что «Динамо» станет чемпионом?

— Если бы не верил, не тренировал бы никого. Надеюсь, каждую игру будем выигрывать, и, если так случится, 100 процентов будем чемпионами.

— Мы будем верить в вас.

— Мы тоже.

— Вы уже не раз отметили, что важны не только результаты, но и как они достигаются. Этот состав подходит или планируются еще приобретения, кроме Осипенко, под ваш футбол?

— Глобально нынешний состав подходит. Все игроки? Наверное, нет. Я еще не понимаю. Чтобы это понять, нужно тренировать. Когда футболисты приходили в «Ростов», были не готовы играть в такой футбол. Через год были готовы. Если захотят и смогут, почему нет. Приобретения не под меня. Завтра я умру, а футболисты останутся. Выгонят меня, я уйду, с ума сойду или клуб сойдет с ума.

«Динамо» объявило о назначении Карпина главным тренером команды 13 июня. Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года.