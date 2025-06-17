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Карпин: «Если «Динамо» будет выигрывать каждую игру, 100 процентов станем чемпионами»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин верит, что бело-голубые под его руководством могут стать чемпионами России.

— Кто будет капитаном команды?

— Обсуждали претендентов на пост капитана. Надо посмотреть на коллектив. Решение будет за неделю до старта чемпионата. Не надо привязываться, но прямо сегодня больше склоняюсь к голосованию. Но, возможно, мое мнение изменится.

— Верите, что «Динамо» станет чемпионом?

— Если бы не верил, не тренировал бы никого. Надеюсь, каждую игру будем выигрывать, и, если так случится, 100 процентов будем чемпионами.

— Мы будем верить в вас.

— Мы тоже.

— Вы уже не раз отметили, что важны не только результаты, но и как они достигаются. Этот состав подходит или планируются еще приобретения, кроме Осипенко, под ваш футбол?

— Глобально нынешний состав подходит. Все игроки? Наверное, нет. Я еще не понимаю. Чтобы это понять, нужно тренировать. Когда футболисты приходили в «Ростов», были не готовы играть в такой футбол. Через год были готовы. Если захотят и смогут, почему нет. Приобретения не под меня. Завтра я умру, а футболисты останутся. Выгонят меня, я уйду, с ума сойду или клуб сойдет с ума.

«Динамо» объявило о назначении Карпина главным тренером команды 13 июня. Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года.

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Валерий Карпин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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