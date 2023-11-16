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Судейство

Сегодня, 08:05

Гафин назвал Безбородова опытным, авторитетным и качественным арбитром

Микеле Антонов
Корреспондент
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Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» высказался о решении ЭСК по эпизоду с назначенным в ворота бело-голубых пенальти на 34-й минуте матча 14-го тура против «Сочи» (3:3).

«Я не думаю, что этот эпизод повлиял на исход матча. Но, как я сказал после игры с «Сочи», этот эпизод является такой иллюстрацией к стилю судейства конкретно в этом матче Владислава Безбородова. Вообще Владислав Безбородов по всей работе в российском чемпионате, безусловно, является опытным, авторитетным и качественным арбитром. Но конкретно в этой игре этот момент был достаточно симптоматичным к тому, что в дальнейшем происходило на футбольном поле. Но я еще раз повторюсь, что было в «Сочи», то что мы не смогли завоевать три очка, это сугубо проблема нашей команды», — сказал Гафин «СЭ».

Ранее ЭСК РФС сообщала, что судья Владислав Безбородов ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» на 36-й минуте матча.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Владислав Безбородов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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