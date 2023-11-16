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Сегодня, 03:22

Сиваков: «На «Спартак», «Зенит» и все остальные команды в Белоруссии бы народ приходил»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков высказался по поводу инициативы по включению белорусских клубов в чемпионат России.

«Насколько понимаю, все это еще на уровне разговоров и к делу пока не перешло. Поэтому не вижу смысла анализировать и тратить на это время. Все это еще находится на уровне обсуждения. Когда появится что-то конкретное, тогда можно будет говорить. Это же все решается в кабинетах — там людям виднее, как это все должно выглядеть, как они хотят сделать. Мне анализировать нет смысла: сделают — хорошо, не сделают — мне от этого.

Думаю, на «Спартак», «Зенит» и все остальные команды у нас бы народ приходил. И это было бы очень интересно. Но опять же: у нас должна быть команда, должен быть выделен бюджет под эту команду, чтобы она соответствовала уровню РПЛ. Полагаю, что на сегодняшний день бюджеты «БАТЭ» и минского «Динамо» не соответствуют. К тому же я знаю, что у нас в Белоруссии много лимитов и много чего сделано за последнее время, с чем я не согласен. Но такое видение футбола у нашей Федерации. Поэтому и говорю, что обсуждать сейчас ситуацию с входом в РПЛ очень тяжело», — цитируют «Известия» Сивакова.

Источник: https://iz.ru/1605804/aleksei-fomin/dumaiu-na-spartak-i-zenit-v-belorussii-narod-poshel
Михаил Сиваков
Футбол
ФК Оренбург
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Бородюк удивлен игрой «Краснодара» в первом круге сезона РПЛ
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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