Сиваков: «На «Спартак», «Зенит» и все остальные команды в Белоруссии бы народ приходил»

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков высказался по поводу инициативы по включению белорусских клубов в чемпионат России.

«Насколько понимаю, все это еще на уровне разговоров и к делу пока не перешло. Поэтому не вижу смысла анализировать и тратить на это время. Все это еще находится на уровне обсуждения. Когда появится что-то конкретное, тогда можно будет говорить. Это же все решается в кабинетах — там людям виднее, как это все должно выглядеть, как они хотят сделать. Мне анализировать нет смысла: сделают — хорошо, не сделают — мне от этого.

Думаю, на «Спартак», «Зенит» и все остальные команды у нас бы народ приходил. И это было бы очень интересно. Но опять же: у нас должна быть команда, должен быть выделен бюджет под эту команду, чтобы она соответствовала уровню РПЛ. Полагаю, что на сегодняшний день бюджеты «БАТЭ» и минского «Динамо» не соответствуют. К тому же я знаю, что у нас в Белоруссии много лимитов и много чего сделано за последнее время, с чем я не согласен. Но такое видение футбола у нашей Федерации. Поэтому и говорю, что обсуждать сейчас ситуацию с входом в РПЛ очень тяжело», — цитируют «Известия» Сивакова.