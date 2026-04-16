Гаджиев — о «Спартаке»: «Красно-белые во второй части сезона мне нравятся больше, чем до перерыва»
Президент Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев поделился с «СЭ» мнением об игре красно-белых во второй части сезона-2025/26.
«Спартак» во второй части сезона мне нравится больше, чем до перерыва. Я просто радуюсь, что команда сейчас интереснее. Были мысли и переживания, что случится после смены тренера, но по итогу все прикольно. Мне нравится, как клуб работает с болельщиками и кого приглашает на матчи. Вот недавно драматично обыграли «Зенит» в Кубке России. Если бы победили 3:0, то это было бы не так интересно, как в серии пенальти. Выступление «Спартака» во второй части мне заходит!» — сказал Гаджиев «СЭ».
«Спартак» с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
6 мая красно-белые сыграют против ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Локомотив
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|0-0
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4
|Спартак
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0
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|0-0
|0
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6
|Балтика
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|0-0
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7
|Динамо
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|0
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|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
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|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
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|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Факел
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|0-0
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -