Гаджиев — о «Спартаке»: «Красно-белые во второй части сезона мне нравятся больше, чем до перерыва»

Президент Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев поделился с «СЭ» мнением об игре красно-белых во второй части сезона-2025/26.

«Спартак» во второй части сезона мне нравится больше, чем до перерыва. Я просто радуюсь, что команда сейчас интереснее. Были мысли и переживания, что случится после смены тренера, но по итогу все прикольно. Мне нравится, как клуб работает с болельщиками и кого приглашает на матчи. Вот недавно драматично обыграли «Зенит» в Кубке России. Если бы победили 3:0, то это было бы не так интересно, как в серии пенальти. Выступление «Спартака» во второй части мне заходит!» — сказал Гаджиев «СЭ».

«Спартак» с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

6 мая красно-белые сыграют против ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

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