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16 апреля, 19:52

Гаджиев — о «Спартаке»: «Красно-белые во второй части сезона мне нравятся больше, чем до перерыва»

Дарик Агаларов

Президент Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев поделился с «СЭ» мнением об игре красно-белых во второй части сезона-2025/26.

«Спартак» во второй части сезона мне нравится больше, чем до перерыва. Я просто радуюсь, что команда сейчас интереснее. Были мысли и переживания, что случится после смены тренера, но по итогу все прикольно. Мне нравится, как клуб работает с болельщиками и кого приглашает на матчи. Вот недавно драматично обыграли «Зенит» в Кубке России. Если бы победили 3:0, то это было бы не так интересно, как в серии пенальти. Выступление «Спартака» во второй части мне заходит!» — сказал Гаджиев «СЭ».

«Спартак» с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

6 мая красно-белые сыграют против ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

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Камил Гаджиев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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