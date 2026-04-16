Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Агент полузащитника «Сочи» Кравцова — о возможной драке игрока с тренером вратарей: «Звучит очень страшно»

Константин Белов
Корреспондент

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном конфликте игрока с главным тренером команды Игорем Осинькиным.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что между Осинькиным и Кравцовым завязался конфликт после встречи в 20-м туре против «Пари НН» (1:2). По данным источника, после этого тренер вратарей «Сочи» Алексей Антонюк набросился с кулаками на футболиста.

«Данный инсайд звучит очень страшно — накинулись, подрались. Я в раздевалке после матчей не присутствую. Считаю, все, что было в раздевалке, должно там и оставаться. Почему Кирилл не выходит на поле за «Сочи» после встречи с «Пари НН»? На этот вопрос может ответить только главный тренер команды, которая идет на последнем месте. Лучше ему задать этот вопрос», — сказал Талаев «СЭ».

Кравцов в этом сезоне провел за «Сочи» 14 матчей и не отличился результативными действиями.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кирилл Кравцов
РПЛ
ФК Сочи
Игорь Осинькин
Читайте также
«Размахивал боевым топором и склонял к интимной близости в лесу». Дикие обвинения в адрес финского спортсмена
«Золотой мяч» Кейну — лучшее доказательство того, что футбол стал скучным. Все «новые» Месси и Роналду оказались фейками
«Только старики сказали, что это перебор». Гридин отметил дубль в ворота Бобровского вирусным танцем НФЛ
Популярное видео
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Краснодар» — «Балтика», «Динамо» (Махачкала) — «Зенит» и другие матчи
ЭСК: Левников правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Балтикой»
ЭСК поддержала два решения Кукуляка в матче «Рубин» — «Акрон»
Акинфеев: «На данный момент есть небольшое воспаление, поэтому восстановление затянулось»
Защитника «Акрона» Бокоева дисквалифицировали на два матча за грубый фол в игре с «Рубином»
Быстров: «Мне поведение Талалаева нравится. В ситуации с Радимовым он повел себя так, как посчитал нужным»
Мажич назвал справедливым назначение пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В махачкалинском «Динамо» заявили о необходимости расширения РПЛ до 18 команд

Гаджиев — о «Спартаке»: «Красно-белые во второй части сезона мне нравятся больше, чем до перерыва»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости