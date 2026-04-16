Агент полузащитника «Сочи» Кравцова — о возможной драке игрока с тренером вратарей: «Звучит очень страшно»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном конфликте игрока с главным тренером команды Игорем Осинькиным.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что между Осинькиным и Кравцовым завязался конфликт после встречи в 20-м туре против «Пари НН» (1:2). По данным источника, после этого тренер вратарей «Сочи» Алексей Антонюк набросился с кулаками на футболиста.

«Данный инсайд звучит очень страшно — накинулись, подрались. Я в раздевалке после матчей не присутствую. Считаю, все, что было в раздевалке, должно там и оставаться. Почему Кирилл не выходит на поле за «Сочи» после встречи с «Пари НН»? На этот вопрос может ответить только главный тренер команды, которая идет на последнем месте. Лучше ему задать этот вопрос», — сказал Талаев «СЭ».

Кравцов в этом сезоне провел за «Сочи» 14 матчей и не отличился результативными действиями.