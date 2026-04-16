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БЕТСИТИ и «Динамо» Махачкала подписали новое соглашение о сотрудничестве на крыше древней крепости в Дагестане

Букмекерская компания БЕТСИТИ и махачкалинское «Динамо» продлили договор о партнерстве до 2028 года.

Новое соглашение генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова и генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов подписали на крыше крепости Нарын-Кала в Дербенте, что показали в ролике, анонсирующим продление партнерства.

БЕТСИТИ и «Динамо» планируют и дальше активно работать над популяризацией футбола в Дагестане. Букмекер и клуб договорились проводить новые совместные акции в рамках маркетинговых инициатив: конкурсы, спецпроекты, яркие активности на матчах и развивать digital-сотрудничество.

БЕТСИТИ и «Динамо» Махачкала.

Большое внимание уделяется и социальной направленности партнерства. В апреле БЕТСИТИ направил значительную сумму на поддержку пострадавших от наводнений в Дагестане.

«Мы воспринимаем «Динамо» не просто как футбольный клуб, а как сердце и душу региона. Мы понимаем, как много значит футбол для местных болельщиков, и наша задача поддерживать этот интерес. Поэтому мы не просто продлеваем соглашение, мы стремимся сделать партнерство еще глубже, — заявила генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова. — Подписание нового соглашения на крыше древней крепости Нарын-Кала — наш осознанный шаг как знак глубокого уважения к Дагестану, его истории и народу».

«Для нас продление сотрудничества с БЕТСИТИ — это не только про спорт, но и про устойчивое развитие и ответственность перед регионом. Сегодня Дагестан переживает непростой период, и особенно важно, что рядом с нами есть партнеры, которые готовы поддерживать не только футбол, но и людей, — отреагировал генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов. — Мы видим в БЕТСИТИ единомышленников, с которыми можем реализовывать как спортивные и маркетинговые проекты, так и социальные инициативы, направленные на помощь жителям республики. Уверен, что наше сотрудничество будет и дальше способствовать развитию футбола в Дагестане и приносить реальную пользу людям».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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