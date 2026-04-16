БЕТСИТИ и «Динамо» Махачкала подписали новое соглашение о сотрудничестве на крыше древней крепости в Дагестане

Букмекерская компания БЕТСИТИ и махачкалинское «Динамо» продлили договор о партнерстве до 2028 года.

Новое соглашение генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова и генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов подписали на крыше крепости Нарын-Кала в Дербенте, что показали в ролике, анонсирующим продление партнерства.

БЕТСИТИ и «Динамо» планируют и дальше активно работать над популяризацией футбола в Дагестане. Букмекер и клуб договорились проводить новые совместные акции в рамках маркетинговых инициатив: конкурсы, спецпроекты, яркие активности на матчах и развивать digital-сотрудничество.

БЕТСИТИ и «Динамо» Махачкала.

Большое внимание уделяется и социальной направленности партнерства. В апреле БЕТСИТИ направил значительную сумму на поддержку пострадавших от наводнений в Дагестане.

«Мы воспринимаем «Динамо» не просто как футбольный клуб, а как сердце и душу региона. Мы понимаем, как много значит футбол для местных болельщиков, и наша задача поддерживать этот интерес. Поэтому мы не просто продлеваем соглашение, мы стремимся сделать партнерство еще глубже, — заявила генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова. — Подписание нового соглашения на крыше древней крепости Нарын-Кала — наш осознанный шаг как знак глубокого уважения к Дагестану, его истории и народу».

«Для нас продление сотрудничества с БЕТСИТИ — это не только про спорт, но и про устойчивое развитие и ответственность перед регионом. Сегодня Дагестан переживает непростой период, и особенно важно, что рядом с нами есть партнеры, которые готовы поддерживать не только футбол, но и людей, — отреагировал генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов. — Мы видим в БЕТСИТИ единомышленников, с которыми можем реализовывать как спортивные и маркетинговые проекты, так и социальные инициативы, направленные на помощь жителям республики. Уверен, что наше сотрудничество будет и дальше способствовать развитию футбола в Дагестане и приносить реальную пользу людям».