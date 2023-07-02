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Гаджиев отреагировал на слова Лички о том, что «Динамо» в следующем сезоне намерено бороться за топ-3

Алина Савинова
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Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о шансах «Динамо» попасть в топ-3 по итогам следующего сезона чемпионата России.

«Когда начинается разговор, какое место займет команда, все начинают с состава. Я могу сказать, что порой команды с более сильными составами вылетают и из первой лиги, и из премьер-лиги. Состав — определяющая вещь. Когда мы начинаем разговор о потенциальном месте, мы обращаем внимание на ресурсы команды. Это как с игроками — не всегда потенциально сильные игроки получают высокий результат. С командой такая же ситуация», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Команду возглавлял Славиша Йоканович, который в мае покинул пост главного тренера бело-голубых. На его место пришел чешский специалист Марцел Личка.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10970852-gadzhiev-otreagiroval-na-slova-lichki-o-tom-chto-dinamo-v-sleduyuschem-sezone-budet-borotsya-za-top-3.html
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Гаджи Гаджиев
Марцел Личка
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