Гаджиев отреагировал на слова Лички о том, что «Динамо» в следующем сезоне намерено бороться за топ-3
Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о шансах «Динамо» попасть в топ-3 по итогам следующего сезона чемпионата России.
«Когда начинается разговор, какое место займет команда, все начинают с состава. Я могу сказать, что порой команды с более сильными составами вылетают и из первой лиги, и из премьер-лиги. Состав — определяющая вещь. Когда мы начинаем разговор о потенциальном месте, мы обращаем внимание на ресурсы команды. Это как с игроками — не всегда потенциально сильные игроки получают высокий результат. С командой такая же ситуация», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.
По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Команду возглавлял Славиша Йоканович, который в мае покинул пост главного тренера бело-голубых. На его место пришел чешский специалист Марцел Личка.
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3
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4
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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