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Радченко: «Бакаеву в «Зените» порой мешает слишком большое желание проявить себя»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко оценил выступление полузащитника сине-бело-голубых Зелимхана Бакаева в матче против «Нефтчи» на турнире «Кубок PARI Премьер» (3:1).

«Не думаю, что он именно воодушевился. Никто ведь не гарантирует ему место на поле того же Кузяева, за него бороться надо всегда, кто бы ни ушел. Но Бакаев действительно очень старается, и, может быть, ему порой даже мешает вот это слишком большое желание проявить себя. Думаю, у него просто затянулась адаптация, но будем надеяться, что времени прошло достаточно, и он немножко изменит свою игру. Все зависит от него, потенциал у Бакаева хороший», — приводит «РБ Спорт» слова Радченко.

Бакаев перешел в «Зенит» в 2022 году. В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 17 матчей за петербургский клуб в РПЛ, отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-bakaevu-v-zenite-poroj-meshaet-slishkom-bol-shoe-zhelanie-proyavit-sebya/
Дмитрий Радченко
Зелимхан Бакаев
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