Тедеев назвал причины спада Захаряна
Бывший тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью для «СЭ» прокомментировал спад полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
«Это вопрос, на который трудно ответить однозначно, тема более глобальная. Случается, что к 20 годам футболисты уже бывают выхолощены. Мальчикам нужно закладывать правильный фундамент спортивной формы, с помощью которой они могли бы долгие годы играть на высоком уровне. В этом плане мы отстаем от европейских коллег. Там играют до 35-40 лет, а у нас в 33 года заканчивают карьеру.
Думаю, спад Захаряна связан именно с этим. Такое случается с молодыми игроками. Но, зная его уровень и мастерство, хочется в ближайшее время увидеть с его стороны правильные выводы. Арсен достаточно мастеровитый парень, и при определенных обстоятельствах он должен вернуться на свой уровень», – сказал Тедеев «СЭ».
Захарян является воспитанником «Динамо». Всего на счету хавбека 17 голов и 24 результативные передачи в 84 матчах. Соглашение игрока с клубом действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 млн евро.
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