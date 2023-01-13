Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:01

Гаджиев: «Промес не полностью пройдет ту программу, которая намечена у основного состава»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался об отсутствии нападающего «Спартака» Квинси Промеса на зимних сборах красно-белых.

Как сообщал «СЭ», нидерландский форвард пропустит по медицинским показателям первый сбор красно-белых в ОАЭ.

«Любой этап подготовки важен, но компенсировать отсутствие его на сборе вместе с командой, конечно, можно. Мы можем говорить о том, что Промес не полностью пройдет ту программу, которая намечена у основного состава. В том плане, что он будет задействован в игровых упражнениях, где сопротивление будут оказывать игроки основного состава, а не молодежной команды. Компенсировать его отсутствие, работая дома, безусловно можно и нужно. Не сомневаюсь, что он получил индивидуальную программу. Компенсировать его отсутствие там он будет, тренируясь по индивидуальной программе и проводя тренировочные занятия с молодежью. Я думаю, что главное в этой ситуации связано с тем, как игрок будет качественно выполнять те задания, которые ему дали. Плюс, наверное, будет контроль, различные датчики нагрузки», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Промес провел 23 матча за красно-белых, забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-promes-ne-polnostyu-proidyot-tu-programmu-kotoraya-namechena-u-osnovnogo-sostava-219580/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ниманн обвинил Карлсена в подкупе. Ханса обзывал мошенником тролль, нанятый Магнусом?
«Лечился окунанием в прорубь». Бред или реальная причина болезни Костомарова?
Турчак заявил о сохранении отсрочки от мобилизации для многодетных отцов
Минобороны РФ рассказало об освобождении Соледара российскими войсками
Суд продлил арест имущества Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ
Чемпионка России по хай-дайвингу Салямова погибла в автоаварии
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Петржела: «Меня ругают за то, что я работал в России»
Каррера: «Отсутствие Промеса на сборах повлияет на «Спартак»
Мантуан считает, что капитаном «Зенита» должен стать Дуглас Сантос
Мантуан: «Хочу остаться в «Зените» после истечения аренды»
Мантуан: «Помешать «Зениту» стать чемпионами можем только мы сами»
Мантуан: «Ренан и Де Кейрос — будущее «Зенита». Качественные игроки»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мантуан считает, что капитаном «Зенита» должен стать Дуглас Сантос

Каррера: «Отсутствие Промеса на сборах повлияет на «Спартак»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости