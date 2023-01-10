Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:48

Стало известно, почему Промес пропустит первый сбор «Спартака»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Спартака» Квинси Промес пропустит по медицинским показателям первый сбор красно-белых в ОАЭ. Углубленный медосмотр красно-белые пройдут только в среду, но состояние форварда понятно уже сейчас.

При этом у 31-летнего нидерландского футболиста нет конфликта с тренерским штабом и руководством. Когда он приведет в порядок индивидуальную форму, то вернется к занятиям с основой.

В нынешнем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

13 октября форвард стал обладателем премии «Золотой кабан» по итогам сезона-2021/22. Данная награда вручается лучшим игрокам сезона по версии болельщиков «Спартака». В конце декабря Промес выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2022 года.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
13
21
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
НХЛ против русофобии. Сколько наших сыграет в Матче звезд?
Устюгов и Большунов цепляют друг друга после каждого спринта. Что будет на этапе в Сыктывкаре?
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
Сенатор Пушков заявил о паранойе депутатов Финляндии из-за надписи на снаряде ВСУ
Российский военный рассказал о больших потерях украинских боевиков в новогоднюю ночь
Площадь квартир в новостройках продолжит сокращаться
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Защитник «Рубина» Самошников может стать игроком «Локомотива» до конца недели
Захарян о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Для меня футбол закончился. Душа болела после его вылета с ЧМ-2022»
Захарян надеется, что «Динамо» поборется за чемпионские медали в РПЛ
Захарян о «Челси»: «Устал от этих разговоров»
Промес пропустит первый зимний сбор «Спартака»
Мухин — о «Локомотиве»: «Сейчас у них было невезение, но в дальнейшем все должно быть хорошо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мурад Мусаев оценил значение получения лицензии Pro

Мусаев: «Краснодар» — это часть меня. Остались только теплые воспоминания»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости