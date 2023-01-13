Каррера: «Отсутствие Промеса на сборах повлияет на «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об отсутствии нападающего Квинси Промеса на зимних сборах красно-белых.

«Наверняка отсутствие Квинси на сборах повлияет на «Спартак», ведь Промес был лучшим игроком первой части чемпионата! Я думаю, что Промес, поскольку он серьезный профессионал, будет тренироваться самостоятельно», — приводит слова Карреры Metararings.ru.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел 23 матча за красно-белых, забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 матчей.