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Сегодня, 15:07

Каррера: «Отсутствие Промеса на сборах повлияет на «Спартак»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об отсутствии нападающего Квинси Промеса на зимних сборах красно-белых.

«Наверняка отсутствие Квинси на сборах повлияет на «Спартак», ведь Промес был лучшим игроком первой части чемпионата! Я думаю, что Промес, поскольку он серьезный профессионал, будет тренироваться самостоятельно», — приводит слова Карреры Metararings.ru.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел 23 матча за красно-белых, забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/karrera-otsutstvie-promesa-na-sborakh-povliyaet-na-spartak-ved-on-byl-luchshim-igrokom-pervoi-chasti-chempionata-219582/
Квинси Промес
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Квинси Промес

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