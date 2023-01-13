Мантуан считает, что капитаном «Зенита» должен стать Дуглас Сантос

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился мнением, кто должен стать новым капитаном петербургского клуба.

— «Зенит» покинул Деян Ловрен. На твой взгляд, кто теперь должен быть новым капитаном команды?

— Мне кажется, тут должна сработать преемственность. Дуглас Сантос был вице-капитаном «Зенита», у него достаточно опыта, он уже очень давно играет в России и дал клубу многое. Считаю, именно Дуглас заслужил право носить капитанскую повязку после ухода Ловрена. Уверен, он будет образцовым лидером и приведет «Зенит» к новым победам.

33-летний хорват выступал за «Зенит» с 2020 по 2022 год. В январе 2023 года Ловрен перешел в «Лион».

28-летний Сантос выступает за «Зенит» с июля 2019 года. Его контракт с петербуржским клубом рассчитан до июня 2026 года.