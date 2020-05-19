Гаджи Гаджиев: «Пять замен можно сохранить и после карантина»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев в интервью «СЭ» прокомментировал решение ФИФА об увеличении количества замен до пяти.

— Но как выдержать такой ритм?

— Но это же не весь сезон. Всего восемь игр. Возьмите чемпионат мира. Там тоже очень высокая плотность. Да, график жесткий, но не могу назвать его страшным. Если бы футболисты играли в таком формате четыре месяца, то тогда было бы тяжеловато. Если они не валяли дурака, то справятся.

И потом — нужно учитывать важный фактор. ФИФА приняла правильное решение разрешить проводить пять замен. Это большое подспорье.

А ведь когда-то вообще не было замен — люди доигрывали матчи с переломанными ключицами. Потом потихоньку их стали внедрять. Сейчас их будет пять, что позволит поддерживать высокую интенсивность. Не исключаю, что такое же количество замен будет сохранено и после карантина.

— Вот как?

— Да. Четыре или пять. Главное, чтобы эти замены проводились быстро, не задерживали игру. Вот такой момент надо продумать, чтобы было поменьше остановок. Динамика должна сохраняться. Внутри коллектива это тоже важно. На скамейке сидит, допустим, 23 футболиста, а играет только 14. В итоге многие не принимают участия в матче. Тренерам будет попроще управлять командой, когда число замен увеличится. (Виталий Айрапетов)

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