Гацкану исполнилось 35. "Ростов" поздравил своего капитана

Официальный Твиттер "Ростова" поздравил с 35-летием полузащитника и капитана команды Александра Гацкана.

– От всей души поздравляем Александра с этой датой. Новых побед, удачи, здоровья и всего лучшего! – написал "Ростов".

Гацкан выступает за желто-синих c 2008 года. В составе команды провел 306 матчей. В 2014 году стал обладателем Кубка России с "Ростовом". Становился серебряным призером РПЛ в сезоне 2015/2016.

В текущем сезоне принял участие в 21 матче и забил один гол.

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