Гацкану исполнилось 35. "Ростов" поздравил своего капитана

Официальный Твиттер "Ростова" поздравил с 35-летием полузащитника и капитана команды Александра Гацкана.
– От всей души поздравляем Александра с этой датой. Новых побед, удачи, здоровья и всего лучшего! – написал "Ростов".
Гацкан выступает за желто-синих c 2008 года. В составе команды провел 306 матчей. В 2014 году стал обладателем Кубка России с "Ростовом". Становился серебряным призером РПЛ в сезоне 2015/2016.
В текущем сезоне принял участие в 21 матче и забил один гол.
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🎉🎁🎈– Football Club Rostov (@rostovfc) 27 марта 2019 г.
С юбилеем, капитан!
Капитану нашей команды, полузащитнику Александру Гацкану исполнилось 35 лет!
От всей души поздравляем Александра с этой датой. Новых побед, удачи, здоровья и всего лучшего! #мыростов pic.twitter.com/LkGwPnqqCX
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