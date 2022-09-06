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Габулов — о трех пенальти в ворота «Торпедо»: «Печально. Арбитр придрался к Бабурину»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Егор Бабурин и судья Ян Бобровский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший голкипер сборной России, ЦСКА и «Динамо», эксперт «СЭ» Владимир Габулов прокомментировал назначение трех пенальти в ворота «Торпедо» в уже компенсированное время матча 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

«Я всегда за вратарей и против таких решений судей! Иначе всегда можно придраться к действиям голкипера и указывать, что он не находился на линии... Сомневаюсь, что Бобровский сам увидел, что Бабурин немного вышел из ворот. Может быть, ВАР подсказал? Напомню, что по правилам как минимум одна нога голкипера должна находиться на линии ворот в момент удара с «точки».

Но у вратарей есть такая привычка (и сам я этим тоже пользовался) — в момент удара где-то на полметра выходить вперед, чтобы немного сократить угол обстрела. Правда, это не всегда срабатывает. Егору же помогло. Однако арбитр, к сожалению, поступил по букве закона. Но я своего мнения не поменяю. Ну нельзя было назначать третий пенальти на 96-й минуте после того, как голкипер с двумя уже справился! Получается, «Ростов» бил, пока не забил... Печально...»

 

Полностью разбор Габуловым действий вратарей в 8-м туре РПЛ читайте во вторник на сайте «СЭ»

Владимир Габулов
Егор Бабурин
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
15
15
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
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 0 : 1
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 7
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Сочи

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П
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ЦСКА

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Михайло Баньяц

Краснодар

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И К Ж
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