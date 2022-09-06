Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:51

Ловрен о матче со «Спартаком»: «Зенит» не должен позволять себе такую низкую реализацию»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Зенита» Деян Ловрен подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Это была сложная игра. С одной стороны, мы не реализовали очень много моментов. «Зенит» не должен позволять себе такую низкую реализацию. С другой — мы продолжали верить в свои силы. В раздевалке у нас состоялся правильный разговор с тренером, и на вторую половину матча мы вышли заряженными. Сделали все для победы. С кем сложнее было играть в этом сезоне — с ЦСКА или «Спартаком»? Это были два непростых матча, не могу кого-то выделить. Атмосфера была приятнее в Москве. «Зенит» уже можно назвать чемпионом после победы над «Спартаком»? Нет, сезон очень длинный. Будем двигаться к золоту шаг за шагом», — приводит слова Ловрена «Известия».

«Зенит» набрал 20 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Ловрен отметился голом в ворота красно-белых и сравнял счет во втором тайме.

Источник: https://iz.ru/1390788/vladislav-zimagulov-aleksei-fomin/osennii-fon-zenit-ukrepliaet-liderstvo-loko-uvolniaet-komppera
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Деян Ловрен
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Габулов — о трех пенальти в ворота «Торпедо»: «Печально. Арбитр придрался к Бабурину»
Карпин жестко ответил фотографу «Торпедо»: «Фотографируйте и молчите»
Безумная «судейская» концовка в пользу «Ростова». Карпин догоняет «Спартак» и ждет красно-белых в гости
«Телега, третий бери». Комличенко потроллил Бабурина после матча «Торпедо» — «Ростов»
Осипенко: «В чем секрет этого «Ростова»? Да нет секрета, каждый работает на тренировках»
Черчесов отреагировал на увольнение Комппера из «Локомотива»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Габулов — о трех пенальти в ворота «Торпедо»: «Печально. Арбитр придрался к Бабурину»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости