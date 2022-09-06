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Черчесов — об уходе Федуна из «Спартака»: «Написал ему СМС, поблагодарил за то время, что он был в клубе»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением об уходе Леонида Федуна из «Спартака».

«Леониду Арнольдовичу я написал СМС, поблагодарил за то время, что он был в «Спартаке». И за то время, что я был в сборной России, он поддерживал меня. Он принял такое решение, по какой причине — мне сложно сказать. Он 18 лет руководил клубом, в котором я вырос. Ему огромное спасибо за стадион, который построил, за академию. Много хорошего сделано, поэтому только теплыми словами могу его вспомнить», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Станислав Черчесов. Интервью Станислава Черчесова о матче с «Трабзонспором» в ЛЕ, Кокорине, Дзюбе, Оздоеве и битве «Спартака» с «Зенитом»

22 августа «Лукойл» объявил о покупке 100 процентов акций «Спартака» и выкупе стадиона «Открытие Банк Арена». Леонид Федун вышел из состава акционеров и оставил пост председателя совета директоров красно-белых.

«Спартак» набрал 16 очков в 8 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб 11 сентября сыграет в гостях против «Ростова».

Станислав Черчесов
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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