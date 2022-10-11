Габулов — о Худякове: «Самоуверенность при игре ногами всегда наказывается»
Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов оценил игру вратаря «Локомотива» Даниила Худякова в матче 12-го тура РПЛ с «Сочи» (0:4).
«18-летний российский футболист пропустил четыре мяча от сочинцев. В первом голе его вины нет. Нобоа все исполнил здорово — впритирку со штангой. Там еще и защитники перекрывали голкиперу обзор.
А вот второй мяч — это, конечно, явная ошибка Худякова при игре ногами, когда он подарил мяч Ушатову. Не понял, почему так медленно и самоуверенно действовал голкипер «Локо» в этой ситуации, позволил накрыть себя. Понятно, что он хотел сохранить мяч, но вратарь — это в первую очередь надежность! Самоуверенность при игре ногами всегда наказывается.
Когда забивался третий гол (Жоазиньо), Худякову было непросто среагировать. Удар наносился из-за пределов штрафной, Едвай срезал его в собственные ворота. И все-таки замечу следующее. Даниил — молодой парень, ему еще надо много работать. В этом эпизоде ему следовало все же резче сложиться и попытаться достать этот мяч. То есть сделать больше, чем он сделал в данной ситуации.
При этом понравилось, что Худяков, несмотря на четыре гола, старался не выключаться из игры, не расклеился. На 81-й минуте Сарвели вывели с ним один на один. Удар наносился с близкого расстояния, но Даниил занял правильную позицию и среагировал.
На 89-й минуте он вновь выиграл дуэль у Сарвели, который бил с линии вратарской после подачи Нобоа. Даниил успел переместиться, сначала отбил мяч, а потом и накрыл его.
Сарвели все-таки забил, но по четвертому году вопросов к голкиперу нет. Его защитники абсолютно не помешали сочинцу нанести удар из пределов штрафной — в дальний угол впритирку со штангой", — сказал Габулов «СЭ».
«Локомотив» занимает 14-е место с 9 очками в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Сочи» — шестой с 20 баллами.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1