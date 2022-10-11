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11 октября, 13:37

Актер Баринов — о возможном уходе Плутника: «Если строить здание «Локомотива», то там надо копать фундамент!»

Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном уходе Александра Плутника с должности председателя совета директоров клуба.
«Я за то, чтобы сменили и совет директоров, и генерального директора. Потому что там все надо строить заново. Если строить здание «Локомотива», то там надо копать фундамент!» — сказал Баринов «СЭ».

По информации «СЭ», директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных может стать председателем совета директоров клуба.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Александр Плутник
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 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
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12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
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 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

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Локомотив

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