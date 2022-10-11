Актер Баринов — о возможном уходе Плутника: «Если строить здание «Локомотива», то там надо копать фундамент!»

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном уходе Александра Плутника с должности председателя совета директоров клуба.

«Я за то, чтобы сменили и совет директоров, и генерального директора. Потому что там все надо строить заново. Если строить здание «Локомотива», то там надо копать фундамент!» — сказал Баринов «СЭ».

По информации «СЭ», директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных может стать председателем совета директоров клуба.

