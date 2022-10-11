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11 октября, 14:45

Владимир Габулов: «Ломаев виноват в первом и четвертом голах «Спартака»

Габулов считает, что Ломаев виноват в первом и четвертом голах «Спартака»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Иван Ломаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший голкипер сборной России, ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов считает, что вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев слабо играет на выходах. 38-летний экс-футболист оценил игру голкипера самарцев в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:5)

— Игра Ломаева в матче со «Спартаком»? Пять пропущенных мячей... Причем две явные ошибки — при первом и четвертом голах. Разберем эти эпизоды.

Гол Промеса. Квинси пробивал с лета, из пределов штрафной. Но мяч летел во вратаря. Мы видели, как в этом туре в такой ситуации хладнокровно сыграл Шунин. Но вот Ломаеву как раз этого качества и не хватило. Он исполнил что-то непонятное. Ведь достал мяч, но отбил его в ворота. Не знаю... Может быть, здесь стоит говорить о проблемах с психологией.

Гол Литвинова на 73-й минуте. Хоть комментаторы и восторгались подачей Промеса, считаю, Ломаев должен был сыграть на перехвате. Мяч летел над вратарской, в хорошей верхней точке. Просто сделай шаг — и абсолютно спокойно либо забери его намертво, либо выбей кулаком. Никто же его не блокировал. В очередной раз приходится отметить неуверенные действия Ивана при фланговых подачах. Над этим нужно обязательно работать.

Понравились действия Ломаева при счете 0:1, когда он среагировал на удар Пруцева, который после передачи из глубины поля бил в касание. У голкипера была хорошая стойка и позиция. Он успел сложиться на нижний мяч.

Несмотря на критику в адрес Ивана, мне бы хотелось его поддержать. Он еще молодой вратарь. У всех бывают провальные игры. Главное — психологически не ломаться, продолжать упорно работать на тренировках, чтобы нивелировать свои ошибки.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
5:2
Крылья Советов
Матвей Сафонов. Почему так ошибся Сафонов? Недостаток Ломаева. Тонус Акинфеева. Экспертиза Габулова
Владимир Габулов
Иван Ломаев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
4
1
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И В Н П +/- О
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 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
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 - : -
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Краснодар – Ахмат
 - : -
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Динамо – Оренбург
 - : -
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 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
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