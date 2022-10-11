Владимир Габулов: «Ломаев виноват в первом и четвертом голах «Спартака»

Бывший голкипер сборной России, ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов считает, что вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев слабо играет на выходах. 38-летний экс-футболист оценил игру голкипера самарцев в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:5)

— Игра Ломаева в матче со «Спартаком»? Пять пропущенных мячей... Причем две явные ошибки — при первом и четвертом голах. Разберем эти эпизоды.

Гол Промеса. Квинси пробивал с лета, из пределов штрафной. Но мяч летел во вратаря. Мы видели, как в этом туре в такой ситуации хладнокровно сыграл Шунин. Но вот Ломаеву как раз этого качества и не хватило. Он исполнил что-то непонятное. Ведь достал мяч, но отбил его в ворота. Не знаю... Может быть, здесь стоит говорить о проблемах с психологией.

Гол Литвинова на 73-й минуте. Хоть комментаторы и восторгались подачей Промеса, считаю, Ломаев должен был сыграть на перехвате. Мяч летел над вратарской, в хорошей верхней точке. Просто сделай шаг — и абсолютно спокойно либо забери его намертво, либо выбей кулаком. Никто же его не блокировал. В очередной раз приходится отметить неуверенные действия Ивана при фланговых подачах. Над этим нужно обязательно работать.

Понравились действия Ломаева при счете 0:1, когда он среагировал на удар Пруцева, который после передачи из глубины поля бил в касание. У голкипера была хорошая стойка и позиция. Он успел сложиться на нижний мяч.

Несмотря на критику в адрес Ивана, мне бы хотелось его поддержать. Он еще молодой вратарь. У всех бывают провальные игры. Главное — психологически не ломаться, продолжать упорно работать на тренировках, чтобы нивелировать свои ошибки.