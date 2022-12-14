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Гурцкая: «Пиняев в «Локомотиве»? У всех игроков «Крыльев» есть ценник»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Футбольный менеджер Тимур Гурцкая оценил вероятность перехода Сергея Пиняева из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

«В «Локомотиве» Пиняев получит максимально много игрового времени. В «Локомотиве» у него будет игровое время, а в «Спартаке» у него будет два конкурента, один из которых — его товарищ, Зиньковский. Где его собирается использовать «Спартак», если останутся Промес, Мозес и Зиньковский, я не знаю.

Мое личное мнение, сейчас у них на первом месте должно быть, где парню будет лучше с точки зрения игровой практики. А уж потом стоит думать о финансах. У всех игроков «Крыльев» есть ценник. И как найдется команда, которая захочет их видеть, они тут же соберутся и уйдут. В «Крыльях» это именно так работает», — приводит слова менеджера Sport24.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проявляет большой интерес к Пиняеву. При этом в контракте 18-летнего игрока прописана сумма отступных — 235 миллионов рублей.

В текущем сезоне хавбек провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Источник: Sport24

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24%

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Аргентина 3
Хорватия 0
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ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
2
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Владимир Сычевой

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П
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