Гурцкая: «Пиняев в «Локомотиве»? У всех игроков «Крыльев» есть ценник»

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая оценил вероятность перехода Сергея Пиняева из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

«В «Локомотиве» Пиняев получит максимально много игрового времени. В «Локомотиве» у него будет игровое время, а в «Спартаке» у него будет два конкурента, один из которых — его товарищ, Зиньковский. Где его собирается использовать «Спартак», если останутся Промес, Мозес и Зиньковский, я не знаю.

Мое личное мнение, сейчас у них на первом месте должно быть, где парню будет лучше с точки зрения игровой практики. А уж потом стоит думать о финансах. У всех игроков «Крыльев» есть ценник. И как найдется команда, которая захочет их видеть, они тут же соберутся и уйдут. В «Крыльях» это именно так работает», — приводит слова менеджера Sport24.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проявляет большой интерес к Пиняеву. При этом в контракте 18-летнего игрока прописана сумма отступных — 235 миллионов рублей.

В текущем сезоне хавбек провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.