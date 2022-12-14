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Сегодня, 18:05

Хайкин не является приоритетным вариантом для «Маккаби» Хайфа

Виктория Кравченко
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Выяснилось, при каких условиях голкипер Никита Хайкин может стать игроком израильского «Маккаби» из Хайфы, сообщает Sport24.

По данным источника, россиянин не является приоритетным кандидатом для израильского клуба. К нему вернуться в случае, если основному вратарю «Маккаби» американцу Джошу Коэну потребуется операция, а с основным кандидатом на замену — Офиром Марциано из «Фейеноорда» не удастся договориться. Пока «Маккаби» официально не общался с агентами Хайкина.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 27 игр за норвежский клуб «Буде-Глимт» в чемпионате страны. С 1 января 2023 года он станет свободным агентом.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-14-khaykin-ne-yavlyayetsya-prioritetnym-variantom-dlya-makkabi-khayfa-posle-travmy-osnovnogo-vratarya

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Ф1(-1)

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Никита Хайкин
ФК Маккаби (Хайфа)
0
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