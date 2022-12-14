Булыкин считает, что Лантратов станет хорошим конкурентом Худякову в «Локомотиве»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о возможном трансфере Ильи Лантратова в московский клуб. Сообщалось, что «Химки» готовы расторгнуть контракт с игроком, поэтому железнодорожники смогут его подписать бесплатно.

«Руководство лучше знает, кого приобретать, поэтому сейчас они смотрят на тех футболистов, которые необходимы команде. Вратарская позиция специфична. Голкипера всегда оценивают по пропущенным голам», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Он также считает, что Даниил Худяков много ошибается на позиции вратаря в «Локо», так как ему нужны хорошие конкуренты для мотивации.