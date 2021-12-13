Футболисты «Зенита» ушли в отпуск, команда отправится на первые зимние сборы 13 января
После матча 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:1) игроки «Зенита» отправились в отпуск.
Планируется, что 13 января 2022 года команда отправится в Дубай на первые зимние сборы.
Сине-бело-голубые будут тренироваться в ОАЭ до 25 января и проведут серию товарищеских матчей. Соперники и точные даты будут опубликованы дополнительно.
Ближайший официальный матч «Зенит» проведет 17 февраля на «Газпром Арене» против испанского «Бетиса» в рамках раунда стыковых матчей Лиги Европы.
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-12-13-sine-belo-golubye-ushli-v-otpusk-komanda-otpravitsya-na-pervye-zimnie-sbory-13-yanvarya.htm
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