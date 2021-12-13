Руй Витория ушел от ответа на вопрос о возможном уходе из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» ушел от ответа на вопрос о возможном уходе из клуба.

«Что касается именно игры, то мы полностью сконцентрированы на ней. Ничто иное не имеет значение.

Мы хотим уйти на перерыв с тремя очками. Никто не говорит, что будет просто», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Ранее 51-летний португальский специалист опубликовал пост с благодарностью в адрес фанатов. За несколько минут фанаты оставили сотни комментариев со словами поддержки и ответной благодарностью.

Под руководством Витории «Спартак» занял первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию», и вышел в 1/8 финала турнира.