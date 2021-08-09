Во Франции сообщили, что Азмун попал в сферу интересов «Лиона»
20:01
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов французского «Лиона», утверждает L'Equipe.
Инициатором трансфера выступает главный тренер французского клуба Петер Бос. Контракт 26-летнего Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
Азмун перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых нападающий провел 87 матчей, забил 57 голов и стал трехкратным чемпионом России. На счету футболиста также 34 гола в 52 встречах за сборную Ирана.
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