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Во Франции сообщили, что Азмун попал в сферу интересов «Лиона»

20:01
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов французского «Лиона», утверждает L'Equipe.

Инициатором трансфера выступает главный тренер французского клуба Петер Бос. Контракт 26-летнего Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Азмун перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых нападающий провел 87 матчей, забил 57 голов и стал трехкратным чемпионом России. На счету футболиста также 34 гола в 52 встречах за сборную Ирана.

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Иван Шитик все материалы автора

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