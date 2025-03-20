Футболисты «Химок» едва не подрались из-за задержек по зарплате

По информации «СЭ», между футболистами «Химок» возник конфликт после матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

В раздевалке некоторые игроки подмосковной команды начали выражать недовольство из-за проблем с выплатами по зарплате. На защиту клуба встал нападающий Илья Садыгов — сын главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова. Форвард попытался объяснить одноклубникам, что нужно войти в положение, но не все были готовы смириться с этой позицией.

Одним из главных недовольных стал полузащитник Резиуан Мирзов, который начал отвечать Садыгову в жесткой манере, конфликт едва не завершился дракой, но ситуацию удалось уладить.

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. 13 марта «СЭ» сообщал, что задолженность руководства клуба перед футболистами по зарплате составляет три месяца. Кроме того, в этом сезоне игроки еще ни разу не получали премиальные.

Руководство обещало закрыть долги до матча 20-го тура с «Факелом», который прошел 2 марта, но ситуация не изменилась.