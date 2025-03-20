Футбол
20 марта, 21:33

Футболисты «Химок» едва не подрались из-за задержек по зарплате

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов (слева) и его одноклубники.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», между футболистами «Химок» возник конфликт после матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

В раздевалке некоторые игроки подмосковной команды начали выражать недовольство из-за проблем с выплатами по зарплате. На защиту клуба встал нападающий Илья Садыгов — сын главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова. Форвард попытался объяснить одноклубникам, что нужно войти в положение, но не все были готовы смириться с этой позицией.

Одним из главных недовольных стал полузащитник Резиуан Мирзов, который начал отвечать Садыгову в жесткой манере, конфликт едва не завершился дракой, но ситуацию удалось уладить.

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. 13 марта «СЭ» сообщал, что задолженность руководства клуба перед футболистами по зарплате составляет три месяца. Кроме того, в этом сезоне игроки еще ни разу не получали премиальные.

Руководство обещало закрыть долги до матча 20-го тура с «Факелом», который прошел 2 марта, но ситуация не изменилась.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: матчи после международной паузы в марте 2025 года
ЭСК признала верным решение Кукуляка назначить пенальти в матче «Химки» — «Пари НН»
Шалимов будет спасать «Факел» от вылета. Воронежцы доверились тренеру, не работавшему с 2022-го
Каманцев высказался о возможной мошеннической схеме в судействе: «Создает фантастические риски»
Олег Романцев: «Не вижу, в чем «Краснодар» и «Зенит» превосходят «Спартак»
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
  • sven

    первый вариант : закрыть команду и забыть. второй- ввести потолок бюджетов клубов, убавить всем футболерам ЗП в десятки раз , и начать жить Российскому футболу согласно доходам

    21.03.2025

  • mikeV

    А чё это "имеющего отношение" назвали главным инвестором? Что случилось?

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Держаццо! Всем...

    21.03.2025

  • Деп Б.Охта

    - Денег нет, но вы держитесь. - сказал Илюша. Резиуан Мирзов сначала не сдержался. Но, потом, всё-таки послушал Илюшу - решил ДЕРЖАТЬСЯ.

    21.03.2025

  • Деп Б.Охта

    А что делал в раздевалке Илья Садыгов, если его не было в заявке на этот матч?

    21.03.2025

  • Max Stch

    Раменский Сатурн вовремя понял, что он не в футболе,,как и Анжи..но Химки упертые до драки

    21.03.2025

  • Alexey Tarasov

    Ахаха:point_right::grin::laughing::grinning::smile::thumbsup:зачёт:thumbsup::ok_hand:

    21.03.2025

  • ONIKAN2013

    До тушинских всем далеко.

    21.03.2025

  • ONIKAN2013

    "Взял зарплату"...одноклубников.

    21.03.2025

  • Ivan Ivanov

    Не бойся.

    21.03.2025

  • vladmad_75

    Когда же этот недоклуб канет в небытие вместе с этими кауказцами? Одни скандалы. И это только то, что на поверхности. Что там твориться в реальности я даже боюсь представить.

    21.03.2025

  • Belousov

    Видать Терек пообещал за проигрыш, а Химки взяли и не проишрали, вот и начались в команде разборки кто посмел хорошо сыграть и не дать заработать уважаемым людям :grin:

    21.03.2025

  • fan_89

    В каждой шутке только доля шутки)

    21.03.2025

  • ViktorDiktor®

    Эти Химки, самоликвидировались бы что- ли ? Позор какой - то ..бесконечный...(

    21.03.2025

  • AZ

    Это буквоедство. .Слово работа - один из синонимов слова труд. (процесс). То, из-за чего они чуть не подрались, в русском языке называется оплата труда (заработная плата), а не оплата рабочей силы. И даже в английском варианте стоимость труда (процесса) и стоимость рабочей силы будет одинаково Labour cost/ И даже в экономической теории факторов производства один и тот же фактор называется в разных источниках как туд (процесс), таак и рабочая сила.)))

    21.03.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    да. но не только они. в том числе и тиктокеры, которые сейчас пиарятся за счет интернационального формирования под названием Ахмат, в котором 70% русские.

    21.03.2025

  • zg

    )))))))))))))Бред бредом!)))Прям шматрица!))))))))))))

    21.03.2025

  • Demolition Angel

    к прибору шванц, к прибору!

    21.03.2025

  • Искремас

    Да тут всё просто. Сатурн доиграл до конца,подал на банкротство и сам снялся. Далее гражданский суд. РФС в стороне. А вот Тамбов пытался сняться во время первенства. Ему не дали,заставили доиграть, РФС подкрепил рублём. Далее банкротство,снятие и суды.

    21.03.2025

  • Федор

    Футболистов жалко, но хоть бы они развалились!!!!!

    21.03.2025

  • hant64

    Заголовок не отражает сути - не чуть не подрались, а чуть не наваляли Садыгову-младшему. Но, наверное, вовремя вспомнили, что не младший им деньги задолжал)).

    21.03.2025

  • AZ

    Ну, футболистам как раз за процесс и платят, результат процесса не так уж важен)))

    21.03.2025

  • НеP.diddy feat Ozozolio

    зига,сама ты мразота!иди зигуй в какляндию,упырь!

    21.03.2025

  • НеP.diddy feat Ozozolio

    вот звезданонетс упырь!думал,что с разными людьми абщаицца,а толик-кувалда и шмульц,это одно и тоже!бггг!

    21.03.2025

  • Кудрявый мальчуган

    тссс! спугнешш ево, не клюнет!

    21.03.2025

  • Пётр Петрович

    могли бы и помахаться

    21.03.2025

  • Hopes Annihilator

    Вечно этому шкурцу какие-то Вадики мерещацца!

    21.03.2025

  • Кудрявый мальчуган

    непали кантору! эта я удачку закинул. лавлю геев на живца!

    21.03.2025

  • zg

    Дык уже нью тандем мразот-Вадим Антропов Natalya Antropova)))))))))

    21.03.2025

  • Кудрявый мальчуган

    я чездный семианин! у меня жена, трое детей и сабачка!

    20.03.2025

  • Келдыша показать?

    шванц савсем распаясалса!развел тут секту недоумков!шванц мы знаем, чта эта ты сам с сабой лясы точишш!

    20.03.2025

  • Робин из Локсли

    Таких мразей надо гнать с сайта,здесь же дети и беременные женщины!

    20.03.2025

  • Кудрявый мальчуган

    ево шмульц кувалдой страпонит, два галубка парачка!

    20.03.2025

  • НеP.diddy feat Ozozolio

    а толя с кувалдой только на сайте или он ей себе анус страпонить?

    20.03.2025

  • Кудрявый мальчуган

    толик хочешш помандеть свайей пухлой попкой? плачу 500 бакарей за палку в тебя без ондона! берёшш?

    20.03.2025

  • Звездоносец

    Кроме раздражения этот тип у меня ничего не вызывает,тем более я его в глаза не видел . Ты не представляешь,как он меня " любит". Начиналось наше заочное знакомство с его высокомерного обращения ко мне :"Сынку,..."Хотя старше меня на три года. Обрати внимание на дизлайки,которые он поставил мне .Это у него новый ник . Теперь проявил фантастическую изобретательность,придумав очередной ник "без имени". Думаю ,в очной словесной перепалке у него шансов ноль ,поэтому пошёл другим путём. Шиза прогрессирует во весь рост.

    20.03.2025

  • hant64

    Получат деньги от РФС? Почему то футболисты Сатурна до сих пор ничего ни от кого не получили, когда команда исчезала.

    20.03.2025

  • AZ

    Этот вопрос должны не они себе задавать. А население страны и соответственно выстраивать в стране справедливую систему оплаты труда, распределения доходов. И то ни одну систему оплаты труда не будут считать справедливой все. Хороший вариант, если хотя бы процентов 80 работающих. А пока раз находится тот, кто платит такую зарплату за их работу, значит она столько и стоит. Ведь не футболисты себе зарплату устанавливают.

    20.03.2025

  • alexei zverev

    денег не хватит. лучше закрыться

    20.03.2025

  • Berkut-7

    Может так получится , что это папу с сыном в тумбочке потом найдут )

    20.03.2025

  • Адри Купри

    Вымогают не рекетиры, а мигранты и они не просто вымогают, а убивают и потом отпускают их на свободу.

    20.03.2025

  • sb1006

    Сыну главного инвестора можно вообще без зарплаты играть. Так сказать, в своё удовольствие. Пришёл к папе домой, открыл тумбочку, взял зарплату. Какие проблемы ?

    20.03.2025

  • Berkut-7

    Войдите в положение, видите у уважаемого человека проблема с финансами , где-то дебет с кредитом не сошёлся .

    20.03.2025

  • imperiasporta

    Потому что они должны себе задать вопрос,а стоит ли их работа такой зарплаты ?

    20.03.2025

  • lons

    Есть инсайд что Мирзов его потом заваф…л. В хорошем смысле конечно

    20.03.2025

  • #мутконанары

    Не только зенит позор Росс футбола.

    20.03.2025

  • imperiasporta

    Согласен ! Лучше эти деньги шахтёрам отдать. Благодаря шахтёрам и газовикам у нас дома горячая и холодная вола. А что эти уроды -футболисты дают людям !?

    20.03.2025

  • imperiasporta

    Все эти футболёры по хорошему должны жить на чаевые ,как официанты! И тогда их конченные жёны гляди и у плиты будут стоять!!

    20.03.2025

  • AZ

    Интересно, почему люди, получающие миллионы рублей в месяц, должны входить в положение человека, получающего миллиарды рублей в месяц?

    20.03.2025

  • Валерий777

    Да как он посмел пойти против автора единственного мяча с пенальти, после которого тренер заорал так, как будто выиграл чемпионат мира?

    20.03.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    1. В общем то это была шутка. 2. Покажи где я восхищался Факелом .

    20.03.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    к сожалению в нашей стране спорт вообще и футбол в частности - это отражение всей внутренней политики гос-ва. и кстати, многие общественные события, результатом которых становились политические изменения в странах, начинались именно с футбольных фанатов. отсюда и такой животный страх перед ними у воров в законе, придумавших файн-уйди.

    20.03.2025

  • Спринт

    Садыгу младшему пора следовать за Садыгом старшим .. в места не столь отдаленные от южного берега Студённого моря ..

    20.03.2025

  • Славомудр Приморский

    Умиляет, когда немытые начали чморить фекалов за выходку Вендела - хотя до этого годами громогласно восхищались "самобытной командой из Воронежа и её преданными болельщиками" после победы над "Спартаком" на местном болоте )))

    20.03.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    ук рф есть только для плебса и для коренного населения. вон даунито неудачно пошутил про СВОшника и его щас позрно таскают по судам и походу чел прилично так присядет нарочито. а когда у парней вернувшихся оттуда инвалидами рекетиры деньги вымогают или просто бьют на улице всей толпой просто так - максимум извинения на камеру и свободен. потому что они или ценные специалисты, такие нужные друзьям Самого для рабского труда, или гордые орлы из одной известной республики.

    20.03.2025

  • Вадим Непобедим

    Это по какому критерию? Если по контрактам,которые не платят,то Химки очень неплохи. И игроки получат своё в любом случае от РФС,чтобы не создавать прецедент и не объявлять банкрота. Уметь надо,набрать неплохих футболистов на большие зарплаты и устроить цирк. Но место в РПЛ они освободят,к гадалке не ходи.

    20.03.2025

  • max fucktor

    Интересно, продержатся до конца чемпионата на чистой вере в пустые слова нападающего Ильи Садыгова? Или снимутся?

    20.03.2025

  • Millwall82

    это шутка. Просто шутка.

    20.03.2025

  • Автогол

    Люди получают миллионы рублей в месяц непонятно за что, ещё и быкуют. Зажрались.

    20.03.2025

  • Millwall82

    спустя время "В Москве произошло столкновение кабардинцев и азербайджанцев. Участниками драки стали 200 неустановленных лиц".

    20.03.2025

  • Александр Коваль

    Отмудохали бы его, всей командой!

    20.03.2025

  • lvb

    Меня другое интересует)).. Как АллаНазаров проник в раздевалку "Химок".. и ему там не прислалось, аки "нежелательному елементу"? Хотя местные блогеры.. он такие.. без мыла в... замочную скважину влезут.. пофантазируют.. и обратно вылезут.. Кто у нас любитель " информации СЭ", со своими информаторами? А шеф Алексеев)) Соврут-недорого возьмут. Хотя Садыгию мелкому стоило бы.. объяснить "по понятиям", типа.. тебя папа кормит)))

    20.03.2025

  • chimega

    "На защиту клуба встал нападающий Илья Садыгов — сын главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова" - ну и кто из нас поверил бы ему? Начальник и его сын - это звучит гордо...)))

    20.03.2025

  • AlexKap

    Вы ещё подеритесь, горячие финские парни! ©?

    20.03.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    войти в положение???) машину продай, на Мальдивы разок не съезди, но зп выпалти. или скажи честно, что бабок нет и закройся.

    20.03.2025

  • AlexKap

    Странная команда. Никчёмыш.

    20.03.2025

  • bond1951

    как будто они последний хрен без соли доедают..........обнаглели миллеонеры..............уроды.............

    20.03.2025

  • Bond 1

    Денег нет но вы держитесь

    20.03.2025

  • Iron Maiden

    Какая им зарплата? Разве есть какой то результат. Играют в дворовый футбол.

    20.03.2025

  • Ремень Валерки Карпина

    нехер было набирать 60 человек в первую команду

    20.03.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Поставили Садыгова младшего в интересную позу всей командой .. А так сын за отца не ответчик. Хуже Химок только Факел.))

    20.03.2025

  • zg

    :man_facepalming::man_facepalming::man_facepalming::man_facepalming::man_facepalming:Пипец команда!ПыСы-так вот зачем Ильюша нужен!:laughing::laughing::laughing:

    20.03.2025

