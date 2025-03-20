«Пари НН» объявил о расторжении контракта со Стаматовым

Защитник «Пари НН» Матео Стаматов покинул клуб, сообщает пресс-служба нижегородцев.

Контракт с 25-летним болгарином расторгнут по договоренности сторон.

Стаматов выступал за «Пари НН» с лета 2023 года. Он провел 42 матча, отличившись тремя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 600 тысяч евро.