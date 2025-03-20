Захаров: «Чего не хватило Карасеву, чтобы стать судьей топ-уровня? Волосатости»
Экс-арбитр ФИФА Игорь Захаров в интервью «СЭ» рассказал, почему судья Сергей Карасев по его мнению не вышел на топ уровень и почему он не сможет возглавить судейский корпус РФС.
— Будь ваша воля — кто бы сегодня возглавлял судейский корпус?
— Безбородов.
— А если не он — то кто?
— Только Безбородов.
— Карасев бы не потянул?
— Нет. Даже я не потяну.
— Не хватает смелости в это поверить.
— Это ж надо каждый день на работу ходить. Зачем лукавить? Я уже не смогу.
— Чего не хватило Карасеву, чтоб стать судьей топ-уровня?
— Волосатости.
— А еще?
— Дело в том, что Карасев так и остался ребенком. В моем понимании. Вот что он из себя представляет сегодня? Да ничего! Такой же, как все остальные, серенький. Как и друг у него был — Лаюшкин. Такой же серенький. Вроде на что-то претендовал, но еле передвигался по полю. Только доказывал игрокам, что они не футболисты. А вот он, да, играл. Нельзя так! Надо с уважением относиться — тебе же это все вернется!
— С Карасевым вы меня удивили.
— Карасев меня полностью разочаровал!
— За последнее время?
— Уже давно. Кстати, неподалеку от меня живет, в Химках. Мне вообще-то очень жалко, что так все у него сложилось. Когда-то мне пришло назначение в Испанию на международный турнир под эгидой ФИФА. Председателем московской федерации был Юрий Авдеев. Говорит: «Кого с собой возьмешь?» — «Николаева и Карасева». — «А кто такой Карасев?» — «Думаю, из него судья получится...»
— Карасева никто еще не знал?
— Да он и не был еще нигде. Авдеев пожал плечами: «Ну, бери кого хочешь...» В Испании я судил старшеньких, 15-16-летних. Николаев средненьких, а Карасев самых маленьких. Ну совсем детей. Потом финал. Играет наш «Локомотив», юноши.
— Как драматично.
— В полуфинале с трибуны кто-то крикнул Карасеву: «Small Collina!» Так что сделал Игорь Николаевич?
— Что сделал Игорь Николаевич?
— Довез эту кличку до Москвы. Уже здесь все стали звать Карасева Small Collina.
Полностью интервью Игоря Захарова выйдет на сайте «СЭ» в полночь 21 марта.
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
2
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
3
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
4
|Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
7
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
8
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
9
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
14
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1