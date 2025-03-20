Захаров: «Чего не хватило Карасеву, чтобы стать судьей топ-уровня? Волосатости»

Экс-арбитр ФИФА Игорь Захаров в интервью «СЭ» рассказал, почему судья Сергей Карасев по его мнению не вышел на топ уровень и почему он не сможет возглавить судейский корпус РФС.

— Будь ваша воля — кто бы сегодня возглавлял судейский корпус?

— Безбородов.

— А если не он — то кто?

— Только Безбородов.

— Карасев бы не потянул?

— Нет. Даже я не потяну.

— Не хватает смелости в это поверить.

— Это ж надо каждый день на работу ходить. Зачем лукавить? Я уже не смогу.

— Чего не хватило Карасеву, чтоб стать судьей топ-уровня?

— Волосатости.

— А еще?

— Дело в том, что Карасев так и остался ребенком. В моем понимании. Вот что он из себя представляет сегодня? Да ничего! Такой же, как все остальные, серенький. Как и друг у него был — Лаюшкин. Такой же серенький. Вроде на что-то претендовал, но еле передвигался по полю. Только доказывал игрокам, что они не футболисты. А вот он, да, играл. Нельзя так! Надо с уважением относиться — тебе же это все вернется!

— С Карасевым вы меня удивили.

— Карасев меня полностью разочаровал!

— За последнее время?

— Уже давно. Кстати, неподалеку от меня живет, в Химках. Мне вообще-то очень жалко, что так все у него сложилось. Когда-то мне пришло назначение в Испанию на международный турнир под эгидой ФИФА. Председателем московской федерации был Юрий Авдеев. Говорит: «Кого с собой возьмешь?» — «Николаева и Карасева». — «А кто такой Карасев?» — «Думаю, из него судья получится...»

— Карасева никто еще не знал?

— Да он и не был еще нигде. Авдеев пожал плечами: «Ну, бери кого хочешь...» В Испании я судил старшеньких, 15-16-летних. Николаев средненьких, а Карасев самых маленьких. Ну совсем детей. Потом финал. Играет наш «Локомотив», юноши.

— Как драматично.

— В полуфинале с трибуны кто-то крикнул Карасеву: «Small Collina!» Так что сделал Игорь Николаевич?

— Что сделал Игорь Николаевич?

— Довез эту кличку до Москвы. Уже здесь все стали звать Карасева Small Collina.

Полностью интервью Игоря Захарова выйдет на сайте «СЭ» в полночь 21 марта.