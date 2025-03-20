Футбол
Судейство

20 марта, 22:00

Захаров: «Чего не хватило Карасеву, чтобы стать судьей топ-уровня? Волосатости»

Юрий Голышак
Обозреватель
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-арбитр ФИФА Игорь Захаров в интервью «СЭ» рассказал, почему судья Сергей Карасев по его мнению не вышел на топ уровень и почему он не сможет возглавить судейский корпус РФС.

— Будь ваша воля — кто бы сегодня возглавлял судейский корпус?

— Безбородов.

— А если не он — то кто?

— Только Безбородов.

— Карасев бы не потянул?

— Нет. Даже я не потяну.

— Не хватает смелости в это поверить.

— Это ж надо каждый день на работу ходить. Зачем лукавить? Я уже не смогу.

— Чего не хватило Карасеву, чтоб стать судьей топ-уровня?

— Волосатости.

— А еще?

— Дело в том, что Карасев так и остался ребенком. В моем понимании. Вот что он из себя представляет сегодня? Да ничего! Такой же, как все остальные, серенький. Как и друг у него был — Лаюшкин. Такой же серенький. Вроде на что-то претендовал, но еле передвигался по полю. Только доказывал игрокам, что они не футболисты. А вот он, да, играл. Нельзя так! Надо с уважением относиться — тебе же это все вернется!

— С Карасевым вы меня удивили.

— Карасев меня полностью разочаровал!

— За последнее время?

— Уже давно. Кстати, неподалеку от меня живет, в Химках. Мне вообще-то очень жалко, что так все у него сложилось. Когда-то мне пришло назначение в Испанию на международный турнир под эгидой ФИФА. Председателем московской федерации был Юрий Авдеев. Говорит: «Кого с собой возьмешь?» — «Николаева и Карасева». — «А кто такой Карасев?» — «Думаю, из него судья получится...»

— Карасева никто еще не знал?

— Да он и не был еще нигде. Авдеев пожал плечами: «Ну, бери кого хочешь...» В Испании я судил старшеньких, 15-16-летних. Николаев средненьких, а Карасев самых маленьких. Ну совсем детей. Потом финал. Играет наш «Локомотив», юноши.

— Как драматично.

— В полуфинале с трибуны кто-то крикнул Карасеву: «Small Collina!» Так что сделал Игорь Николаевич?

— Что сделал Игорь Николаевич?

— Довез эту кличку до Москвы. Уже здесь все стали звать Карасева Small Collina.

Полностью интервью Игоря Захарова выйдет на сайте «СЭ» в полночь 21 марта.

Футбол
РПЛ
РФС
Игорь Захаров
Сергей Карасев (судья)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ANTI BOMG

    К сожалению, два акцентированных удара дельфину лещук подарил и вместе с ними чемпионство бомжам. если бы только ОДИН, то Динамо стало бы ЧР!:joy::rofl::sweat_smile:

    21.03.2025

  • ANTI BOMG

    То, что он там что-то судил - не факт, что он хороший судья. Действиельно, года 4 назад вполне нормально судил, а сейчас - полный отстой, его даже в России от матчей отстраняли не раз.

    21.03.2025

  • Горын

    А в гандболе вообще никакого пиндежа. Свисток. Мяч на пол и убежали. А в хоккее моментально 2 минуты за пиндёжь.

    21.03.2025

  • набукков

    заказухой от интервью попахивает. В подпитии лучше песни петь ,чем интервью писать-давать.

    21.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Захарка жжёт

    20.03.2025

  • truex

    По второму пункту полностью согласен, почему то именно в футболе постоянные разговоры и споры с судьями. В хоккее и регби этого меньше, хотя тоже контактные виды. Футболисты всегда недовольны судейством

    20.03.2025

  • Михаил _

    ИМХО, Караснв - ангажированный и распиаренный арбитр, который всегда работал для начальства. В матче Лиги Конференций дает прямую красную за руку в голову в верховом единоборстве - а через несколько дней не дает Соболеву даже желтую за два (!) акцентированных удара в матче с Динамо.

    20.03.2025

  • andy1962

    Это же шутка, а ты сразу про бред сивой кобылы!

    20.03.2025

  • Славомудр Приморский

    Прежде всего ему не хватило совести и порядочности, которые не помешали бы любому арбитру. Ну и интуиции - начал вылизывать коням, сделав ставку на них, а власти потянули наверх немытых бакланов... )))

    20.03.2025

  • spartsmen

    ух, предвкушаю, как много нового и интересного мы узнаем ...

    20.03.2025

  • Gordon

    Примерно так. Проблема у нас не в судьях, а в системе организации судейства - раз; в культуре отношения к судьям - два.

    20.03.2025

  • maxbeast

    Судьи всегда будут плохими. В Европе судят не лучше, скандалов еще больше. Коллина тоже делал грубые ошибки. Запомнился лишь брутальностью, а не безошибочной работой. Тот пеналь за прикосновение к футболке многие помнят, но Коллине это даже в плюс ставят многие, потому что брутальный авторитет) Поставь такой пеналь в РПЛ хоть Карасев, хоть Кукуян, их бы с говном смешали и в пердив отправили на год)

    20.03.2025

  • Gordon

    И этот человек говорит, что я спор вести не умею :))))

    20.03.2025

  • andy1962

    я знаю, что твой кумир Вера Опейкина. ))))

    20.03.2025

  • Gordon

    Уж что-что, а право-то Вы имеете. Может быть точка зрения, что дважды два семнадцать, может. Только, - к вопросу о споре, - доказывать ему, что ог неправ, - напрасно тратить время.

    20.03.2025

  • andy1962

    ты даже вести спор не умеешь....у меня может быть точка зрения отличная от твоей. Пребывай и дальше в приятном заблуждении.

    20.03.2025

  • Gordon

    Бред сивой кобылы. У нас тьма отличных судей. А про огромные деньги тем паче бред.

    20.03.2025

  • Gordon

    Для справок - Карасёв именно стал судьёй топ-уровня. Три крупных турнира сборных, на последнем включая игру плей-офф. Ответный полуфинал Лиги Европы. Тьма матчей в ЛЧ. Ответный матч ЛЕ "Барселона" - "Наполи". Суперкубок Европы. Мало? Причём последние две игры - в последнем перед отстранением сезоне, на него явно расчитывали применительно к плей-офф ЛЧ и к ЧЕ.

    20.03.2025

  • andy1962

    Полностью согласен. У нас сейчас нет хороших судей. Огромные деньги и ВАР развратили и дисквалифицировали их. Но есть судьи гораздо хуже Карасева. Это Кукуян и Левников. Лично мне всегда импонировали итальянские арбитры. Затем английские. Испанские откровенно слабые.

    20.03.2025

    • Футболисты «Химок» едва не подрались из-за задержек по зарплате

    Экс-арбитр Игорь Захаров: «Хожу на костылях, живу на 29 тысяч»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

