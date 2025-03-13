Задержка зарплаты в «Химках» достигла трех месяцев

Как стало известно «СЭ», задолженность руководства «Химок» перед игроками составляет три месяца. Кроме того, в текущем сезоне футболисты ни разу не получали премиальные.

Аналогичная ситуация сложилась с тренерским и административным штабом команды.

Руководство клуба обещало закрыть долги перед игроками до матча с «Факелом» (2 марта), но ситуация не изменилась.

После 20 туров «Химки» набрали 19 очков и идут на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.