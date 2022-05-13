Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:41

В «Динамо» прокомментировали дисквалификацию Сандро Шварца

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В «Динамо» прокомментировали дисквалификацию главного тренера команды Сандро Шварца.

«13 мая состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС, где помимо прочего рассматривалась красная карточка Сандро Шварца, которую он получил после финального свистка в матче 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». По результатам заседания комитет принял решение не применять к главному тренеру дополнительной дисквалификации, кроме автоматической дисквалификации на один матч. Таким образом, главный тренер бело-голубых пропустит игру 29-го тура с «Локомотивом» в эту субботу», — сообщает пресс-служба клуба.

Также в заявлении «Динамо» говорится, что по решению Шварца, исполнять его функции во время игры с железнодорожниками будет тренер Волкан Булут.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет в субботу, 14 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Источник: https://fcdm.ru/news/o-diskvalifikacii-sandro-svarca
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Сандро Шварц
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если пить ликер каждый день?
Небитые и богатые. Флойд Мейвезер возвращается на ринг, чтобы побить Дона Мура и заработать еще больше
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
«Локомотив» — «Динамо»: Смолов добьет бывшую перед финишем чемпионата?
Олег Романцев об РПЛ: «Гегемония «Зенита» отрицательно сказывается на нашем чемпионате»
Романцев — о матче «Спартак» — «Зенит»: «Есть ощущение, что минимум ничья будет»
Эксперты оценили шансы «Динамо» потерять очки в матче РПЛ с «Локомотивом»
Лаксальт пропустит матч с «Локомотивом» из-за травмы
Романцев: «Спартак» укомплектован на первую тройку при хорошей работе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Спартаке» рассказали, что будет с ценами на атрибутику после прекращения сотрудничества с Nike

Футболисты ЦСКА отправились на поезде на матч с «Краснодаром»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости