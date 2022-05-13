В «Динамо» прокомментировали дисквалификацию Сандро Шварца

В «Динамо» прокомментировали дисквалификацию главного тренера команды Сандро Шварца.

«13 мая состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС, где помимо прочего рассматривалась красная карточка Сандро Шварца, которую он получил после финального свистка в матче 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». По результатам заседания комитет принял решение не применять к главному тренеру дополнительной дисквалификации, кроме автоматической дисквалификации на один матч. Таким образом, главный тренер бело-голубых пропустит игру 29-го тура с «Локомотивом» в эту субботу», — сообщает пресс-служба клуба.

Также в заявлении «Динамо» говорится, что по решению Шварца, исполнять его функции во время игры с железнодорожниками будет тренер Волкан Булут.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет в субботу, 14 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени.