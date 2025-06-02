Хавбек ЦСКА Кисляк: «Конечно, есть мечта о Европе. Мы же смотрим матчи Лиги чемпионов»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк признался, что мечтает о переходе в европейский клуб.

«Не могу сравнить себя с Лешей Батраковом. Не люблю сравнивать себя с кем-то. Батраков провел прекрасный сезон, у него потрясающая статистика. Может, в воздухе витает где-то конкуренция, но я ее не ощущаю. Вы выбирайте, кто главный фрешмен. Я не буду.

Не знаю, кто уедет раньше в Европу — я или Батраков. Есть мечта о Европе, конечно. Хочется играть. Мы же смотрим матчи Лиги чемпионов», — сказал Кисляк.

В сезоне-2024/25 19-летний хавбек провел 34 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.