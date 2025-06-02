Карпин — о работе в сборной и клубе: «Совмещение с московским клубом проще»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил вероятность возвращения к работе в клубе.

Ранее «СЭ» сообщил, что о назначении 56-летнего специалиста может объявить московское «Динамо».

«Совмещение с московским клубом проще. Совмещение на год? А если нет. Приоритет для меня сборная. С отстранения прошло три года. Я сконцентрирован на сборной. Но предложения клубов рассматривать могу.

Если я приступлю к клубной работе, значит, я буду к этому готов. Если будет возвращение, я выберу сборную.

Сегодня 2-е число, были переговоры в Стамбуле. Что произойдет? Что будет происходить? Я знаю ровно то же, что и вы. Сейчас есть возможность работать», — сказал Карпин.

Карпин в феврале этого года покинул пост главного тренера «Ростова». Ранее он совмещал посты в клубе и сборной.