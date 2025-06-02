Источник: «Урал» могут принять в РПЛ вместо «Пари НН»

«Урал» может занять место «Пари НН» в следующем сезоне РПЛ, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, не менее пяти клубов РПЛ готовы выдвинуть кандидатуру екатеринбургского клуба на включение в лигу вместо «Пари НН», проигравшего в стыковых матчах «Сочи» (2:1, 1:3), или вылетевших из РПЛ напрямую «Оренбурга» и «Факела». Отмечается, что ход ответной игры «Пари НН» с «Сочи» вызвал «у многих раздражение и оставил вопросы».

Сам «Урал» в стыковых матчах за выход в РПЛ уступил «Ахмату» (2:1, 0:2). Подчеркивается, что внесение уральцев в список кандидатов возможно только при обоюдном согласии РПЛ и ФНЛ.

Ранее сообщалось, что занявшие 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.