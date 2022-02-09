Бруно Фукс: «Когда закончится третий сбор, должен быть готов на все сто процентов»

Защитник ЦСКА Бруно Фукс принял участие в товарищеском матче с датским «Люнгбю» и сразу после финального свистка поделился впечатлениями от тренировочного сбора.

— Бруно, поздравляем с победой и хорошей игрой! Как тебе футбол?

— Согласен, матч мы провели в целом на достойном уровне. Взаимодействие улучшается, мы понимаем друг друга, знаем передвижения, уровень физики растет. Товарищеские игры в этом очень помогают, мы мало-помалу приобретаем игровые, боевые кондиции, нужный тонус. Сегодня мы получили два гола, но оба — нелогичных. В тех эпизодах соперник не переиграл нас, два мяча залетели во многом случайно. Не было такого, что «Люнгбю» что-то создал, а мы не отоборонялись. Стечение обстоятельств, не более того. Мы стараемся минимизировать подобные моменты.

— Насколько ты сам близок к оптимальной форме?

— Когда закончится третий сбор, должен быть готов на все сто процентов. Сейчас уже ощущаю себя неплохо, все идет по плану, я становлюсь лучше с каждым днем.

— Подтверждение тому — действия в матче с «Люнгбю». Все видели, что твой голевой пас был нацеленным, ты именно исполнял, а не пасовал наугад.

— Да, я видел свободного Зе в штрафной, видел возможность паса. И постарался доставить мяч ему, потому что он очень хорошо завершает кроссы. Мы отрабатываем эти вещи на тренировках, одна из задач — постоянно снабжать Зе такими мячами.

— Еще один эпизод — твой отбор в подкате, с которого началась первая голевая атака...

— Мы моделируем ситуации, когда нужно прикрывать спину партнеру. Поэтому я четко знал, что мне делать, мы сумели остановить атаку, забрали мяч и забили гол. Это пример отличных командных действий, все ребята — молодцы!

— Сейчас ты начинаешь матчи, это добавляет уверенности?

— Да, играть с первых минут — очень важно, в том числе и для центрального защитника. Но я пока совершенно очевидным образом не считаю себя игроком стартового состава. У нас собраны великолепные футболисты, особенно в линии обороны. Выбирает всегда тренер, а задача игроков — проявлять себя, чтобы сделать этот выбор максимально трудным (улыбается). Мы все хотим, чтобы у наших наставников была приятная головная боль — кого ставить на официальные матчи.