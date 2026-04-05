Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

5 апреля, 22:18

Спортивный директор «Спартака» Кахигао: «Надеюсь, когда будем играть с «Зенитом», судьи будут уважать нас»

Микеле Антонов
Корреспондент
Франсис Кахигао.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао заявил, что просит судей уважать команду.

«Я надеюсь, что когда мы будем играть с «Зенитом», судьи будут уважать нас. Последний раз, когда мы играли в Петербурге, нас не уважали. Я не вижу ни одной причины, почему арбитры должны быть против нас. Я прошу, чтобы «Спартак» уважали», — сказал Кахигао.

8 апреля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге во втором этапе полуфинала FONBET Кубка России. 14 марта красно-белые уступили зенитовцам в гостях в матче чемпионата со счетом 0:2 при судействе Сергея Карасева.

5 апреля «Спартак» в большинстве обыграл «Локомотив» (2:1) в домашнем матче 23-го тура РПЛ. Игру обслуживал главный арбитр Инал Танашев.

«Важная победа. Мы заработали три очка. «Спартак» борется за титул? Мы идем от игры к игре», — добавил Кахигао.

«Спартак» (41 очко) одержал четвертую победу в пяти матчах после зимней паузы, остается на шестом месте в РПЛ и сократил отставание от идущего третьим «Локомотива» (44). В следующем туре красно-белые 12 апреля на выезде сыграют с «Ростовом».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
Читайте также
«Локомотив» победил «Спартак» в товарищеском матче на «РЖД Арене»
Дмитриев назвал Великобританию «падшей империей» из-за миграционного кризиса
Кейн — лучший форвард в истории Англии. У него преимущество перед любой легендой
Пригласивший Путина на свадьбу журналист из Екатеринбурга обвенчался
«Разбить не стыдно, стыдно потом не переделать». Как Мостовой и другие экс-спартаковцы побывали на заводе, где красно-белым делают новый Кубок России 
Путин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с Днем рыбака
Популярное видео
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов, расписание и результаты, сетка турнира к финалу
Слишкович — о «Краснодаре»: «На таких ошибках учатся. Но это не значит, что «Зенит» не заслужил»
Сергачев — о «Спартаке»: «Не знаю, взаимная ли у нас любовь. Но отношения есть»
Завоеванный «Спартаком» Кубок России станет экспонатом на стенде «Лукойла» на ПМЭФ
Мажич — о падении Тюкавина в штрафной «Краснодара» в Кубке: «Был контакт корпусом, большого толчка не вижу»
«Спартак» назвал гол Литвинова лучшим в дерби с ЦСКА в XXI веке
Лещенко раскритиковал Тюкавина за незабитый пенальти «Краснодару»: «Костя, ну как так? Отрепетируй!»
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Спартак» — «Локомотив», «Ахмат» — «Краснодар» и другие матчи
Дзюба — о словах Акинфеева после отмены его гола: «Вообще по барабану. Это говорит о них»
ЭСК: Кукуляк верно назначил пенальти в ворота «Балтики» в матче с махачкалинским «Динамо»
ДСИ РФС: Москалев правильно назначил пенальти в ворота ЦСКА и отменил гол Дзюбы
ЭСК поддержала три решения судьи Фролова в матче «Ахмат» — «Краснодар»
Судейский департамент РФС: Танашев верно назначил пенальти и не удалил Денисова в матче «Спартак» — «Локомотив»
Филолог оценила интервью Евсеева: «У оратора явно бедный словарный запас»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Галактионов — об удалении: «Надеялись, что Морозов сыграет аккуратно, но он допустил ошибку»

Карседо отметил игру Литвинова и Умярова после победы «Спартака» над «Локомотивом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
Все результаты / календарь

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости