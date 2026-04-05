Спортивный директор «Спартака» Кахигао: «Надеюсь, когда будем играть с «Зенитом», судьи будут уважать нас»
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао заявил, что просит судей уважать команду.
«Я надеюсь, что когда мы будем играть с «Зенитом», судьи будут уважать нас. Последний раз, когда мы играли в Петербурге, нас не уважали. Я не вижу ни одной причины, почему арбитры должны быть против нас. Я прошу, чтобы «Спартак» уважали», — сказал Кахигао.
8 апреля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге во втором этапе полуфинала FONBET Кубка России. 14 марта красно-белые уступили зенитовцам в гостях в матче чемпионата со счетом 0:2 при судействе Сергея Карасева.
5 апреля «Спартак» в большинстве обыграл «Локомотив» (2:1) в домашнем матче 23-го тура РПЛ. Игру обслуживал главный арбитр Инал Танашев.
«Важная победа. Мы заработали три очка. «Спартак» борется за титул? Мы идем от игры к игре», — добавил Кахигао.
«Спартак» (41 очко) одержал четвертую победу в пяти матчах после зимней паузы, остается на шестом месте в РПЛ и сократил отставание от идущего третьим «Локомотива» (44). В следующем туре красно-белые 12 апреля на выезде сыграют с «Ростовом».
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5
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6
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7
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8
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9
|Ахмат
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10
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
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|16:15
|Акрон – Зенит
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|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
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|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
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|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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