Спортивный директор «Спартака» Кахигао: «Надеюсь, когда будем играть с «Зенитом», судьи будут уважать нас»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао заявил, что просит судей уважать команду.

«Я надеюсь, что когда мы будем играть с «Зенитом», судьи будут уважать нас. Последний раз, когда мы играли в Петербурге, нас не уважали. Я не вижу ни одной причины, почему арбитры должны быть против нас. Я прошу, чтобы «Спартак» уважали», — сказал Кахигао.

8 апреля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге во втором этапе полуфинала FONBET Кубка России. 14 марта красно-белые уступили зенитовцам в гостях в матче чемпионата со счетом 0:2 при судействе Сергея Карасева.

5 апреля «Спартак» в большинстве обыграл «Локомотив» (2:1) в домашнем матче 23-го тура РПЛ. Игру обслуживал главный арбитр Инал Танашев.

«Важная победа. Мы заработали три очка. «Спартак» борется за титул? Мы идем от игры к игре», — добавил Кахигао.

«Спартак» (41 очко) одержал четвертую победу в пяти матчах после зимней паузы, остается на шестом месте в РПЛ и сократил отставание от идущего третьим «Локомотива» (44). В следующем туре красно-белые 12 апреля на выезде сыграют с «Ростовом».

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