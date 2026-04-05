Карседо отметил игру Литвинова и Умярова после победы «Спартака» над «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

— Как вам судейство в сегодняшнем матче?

— Мы уважаем судей. Будем сконцентрированы на игре, потому что Кубок важен для нас. Да, были моменты, в которых мы были недовольны судьями. Но, надеюсь, что в матче против «Зенита» все будет хорошо.

— Почему «Спартак» перестал пропускать?

— Хотел бы отметить Литвинова и Умярова — они очень хорошо действуют в таком сочетании. Считаю, что они добавили нам много баланса, уверенности в фазе атаки — это самое большое и важное изменение, — сказал Карседо.

«Спартак» (41 очко) одержал четвертую победу в пяти матчах после зимней паузы и остается на шестом месте в РПЛ. В следующем туре красно-белые 12 апреля на выезде сыграют с «Ростовом».

8 апреля «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом» во втором этапе полуфинала FONBET Кубка России.

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