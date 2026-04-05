Галактионов — об удалении: «Надеялись, что Морозов сыграет аккуратно, но он допустил ошибку»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в 23-м туре РПЛ.

— После пенальти не хотели заменить Морозова?

— Важно понимать, какая позиция на поле у игрока. Выходить на позицию центрального защитника в таком матче — тяжело. Надеялись, что Морозов сыграет аккуратно, но он допустил ошибку.

— Был ли сегодня «Локомотив» готов ко второму тайму?

— В первом тайме мы контролировали игру, у нас не возникало проблем, были хорошие моменты. Планировали начать второй тайм так же, но «Спартак» усилился с выходом Угальде. К сожалению, были небольшие ошибки, которые привели к потере результата. Значит, надо пройти через эти моменты. Поблагодарили ребят за самоотдачу. Надо принять результат и идти дальше.

— Потерял ли «Локомотив» шансы на чемпионство?

— В чем посыл? Почему каждую пресс-конференцию одни и те же вопросы? Команда работает, команда играет, команда борется в каждом матче. Понятно, что поражение неприятно, но еще есть дистанция для набора очков. Давайте вернемся к этому разговору в конце сезона, — сказал Галактионов на пресс-конференции.

Локомотив» с 44 очками идет третьим в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники дома сыграют с махачкалинским «Динамо». Матч пройдет 12 апреля.

(Руслан Ботвенко)

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