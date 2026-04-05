Галактионов — об удалении: «Надеялись, что Морозов сыграет аккуратно, но он допустил ошибку»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в 23-м туре РПЛ.
— После пенальти не хотели заменить Морозова?
— Важно понимать, какая позиция на поле у игрока. Выходить на позицию центрального защитника в таком матче — тяжело. Надеялись, что Морозов сыграет аккуратно, но он допустил ошибку.
— Был ли сегодня «Локомотив» готов ко второму тайму?
— В первом тайме мы контролировали игру, у нас не возникало проблем, были хорошие моменты. Планировали начать второй тайм так же, но «Спартак» усилился с выходом Угальде. К сожалению, были небольшие ошибки, которые привели к потере результата. Значит, надо пройти через эти моменты. Поблагодарили ребят за самоотдачу. Надо принять результат и идти дальше.
— Потерял ли «Локомотив» шансы на чемпионство?
— В чем посыл? Почему каждую пресс-конференцию одни и те же вопросы? Команда работает, команда играет, команда борется в каждом матче. Понятно, что поражение неприятно, но еще есть дистанция для набора очков. Давайте вернемся к этому разговору в конце сезона, — сказал Галактионов на пресс-конференции.
Локомотив» с 44 очками идет третьим в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники дома сыграют с махачкалинским «Динамо». Матч пройдет 12 апреля.
(Руслан Ботвенко)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1