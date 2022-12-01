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«Чтобы не бить людей со спины, мне хватает»: Кокорин и Соболев обменялись сообщениями о драке в матче «Зенит» — «Спартак»

Кокорин и Соболев обменялись в соцсети сообщениями о драке в матче «Зенит» — «Спартак»
Руслан Минаев
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Александр Кокорин и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров «СЭ&quot;/ Canon EOS-1DX MarkII, «СЭ»
Пост Кокорина.
Фото Соцсети
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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин выложил пост в соцсети с фотографией из тренажерного зала.

Позже к комментариям под постом присоединился форвард «Спартака» Александр Соболев, которые написал: «Над нижнем надо поработать».

Пост Кокорина. Фото Соцсети
Пост Кокорина.
Фото Соцсети

Кокорин ответил с намеком на недавнюю драку в кубковом матче против «Зенита»: «Чтобы не бить людей со спины, мне хватит».

Соболев: «Я ведь не стулом».

Кокорин: «Мой брат тоже был не со стулом. Жду меру пресечения».

Кокорин и экс-игрок сборной России Павел Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы, в ходе которых пострадало несколько человек. Пресненский суд Москвы отправил футболистов в колонию — Мамаев получил срок один год и пять месяцев лишения свободы, а Кокорин — один год и шесть месяцев.

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).

Александр Кокорин
Александр Соболев
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
48
45
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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