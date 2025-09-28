Футбол
28 сентября, 00:10

Соболев о голе в ворота «Оренбурга» после выхода на замену: «Одна минута-одно касание-один гол»

Руслан Минаев

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал гол в ворота «Оренбурга» (5:2) в матче 10-го тура РПЛ.

Форвард отличился во втором тайме, спустя одну минуту после выхода на поле.

«1-1-1. Одна минута-одно касание-один гол», — написал Соболев в Telegram-канале, прикрепив смеющиеся смайлики.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков забивает гол &laquo;Оренбургу&raquo; (5:2) в&nbsp;матче 10-го тура РПЛ 27&nbsp;сентября 2025.Глушенков в огне! Сделал первый покер в карьере и вернул «Зенит» в топ-3

«Зенит» набрал 19 очков и занимает третье место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака отстает от «Краснодара» и «Локомотива» на одно очко.

  • Denizzz77

    это был комплимент футболисту)

    29.09.2025

  • Дубровка

    Отлично. Надеюсь,менеджеры из Реала,Баварии,Сити и прочих топ клубов,уже бросились. к нему,на перегонки,с жирнючими контактами. Нечего ему прозябать в нашем чемпионате,он его перерос.

    28.09.2025

  • Горын

    Не обижайте миллионы. Всего лишь несколько сотен свиней, кляч, пилоток, коров и т.д.

    28.09.2025

  • DemolisherAjax

    Не обижайте шнурок таким сравнением :)

    28.09.2025

  • rac135

    А Вы оптимист)

    28.09.2025

  • rac135

    Почему Вы недооцениваете шнурок левого ботинка?(

    28.09.2025

  • Russpiel

    Слушай, обидно, клянусь, обидно, ну, ничего не сделал, да, только вошёл, даже нырнуть не успел.

    28.09.2025

  • Чернобог

    Одна извилина и то прямая у тебя. Хоть бы не позорился, молчал, хотя на твоей роже всё и без слов написано, физиономия не обременённая интеллектом.

    28.09.2025

  • hovawart645

    Идеальный игрок нынешнего газового Зенита - тупой, жадный, хвастливый...

    28.09.2025

  • Jackson 57

    Тяжело носить на плечах деревянную голову. Особенно это тяжело для окружающих...

    28.09.2025

  • Саша

    Соболев глуп как шнурок левого ботинка Глушенкова.

    28.09.2025

  • Sergey Mikhaylov

    мозгов у него все меньше

    28.09.2025

  • ritenyto

    Три корнера - пенальти! Браво, Оренбург! Браво, Газпром! Дарю свой газ, платя Газпрому! (антанабилею не пользуюсь, "Лукойлю" и прочих газпромнефть в этой капстране не вижу). Наблюдаю коммерческий футбол. Вам не стыдно, конечно. Эрефия. Война. Корпоративное государство. После нас - хоть потом. Поживём всласть, пока власть. Кривая вывезет. Still life, патриотизм - последнее прибежище негодяев. Вот сик транзить глория мунди в бешикташ. Расшифровывайте или примите данность. Поток сознания. Куда Вовку дели? В нулевом был ещё.

    28.09.2025

  • Jackson 57

    ...И толпа завистников.

    28.09.2025

  • svs

    И миллион идиотов

    28.09.2025

  • Denizzz77

    одна извилина...

    28.09.2025

  • Футболист Сапогов

    Один дельфин.

    28.09.2025

