ЦСКА и «Балтика» сыграют в чемпионате России 28 сентября

ЦСКА и «Балтика» сыграют в 10-м туре чемпионата России в воскресенье, 28 сентября. Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 14.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

28 сентября, 14:30. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча армейцев и балтийцев. Следить за основными событиями игры ЦСКА — «Балтика» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 14.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

После 9 туров чемпионата России армейцы набрали 18 очков, у калининградцев — 17 очков.

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.