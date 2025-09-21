Соболев после победы над «Краснодаром»: «Вы там кричите дальше. А мы уезжаем с +3»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после победы над «Краснодаром» (2:0) в 9-м туре РПЛ обратился к болельщикам «быков». В конце игры они исполняли кричалку «Зенит» — позор российского футбола».

«Вы там кричите дальше. А мы уезжаем с +3. Питер с победой», — написал форвард в своем Telegram-канале.

Сине-бело-голубые прервали 6-матчевую беспроигрышную серию «быков» — 5 побед и 1 ничья. Команда Сергея Семака набрала 16 очков и поднялась на 4-е место в таблице РПЛ. «Зенит» 27 сентября примет «Оренбург» в 10-м туре.