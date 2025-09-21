Семак привел статистику «СЭ»: «Зенит» и «Динамо» больше всего страдают от судейских ошибок последние три сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о судействе в матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:0).

— Вы сегодня очень часто, практически весь матч, спорили с решениями судьи. Но, как показалось, большая часть свистков была как раз в пользу «Зенита». Согласны с этим? И с чем вы, в принципе, или не согласны?

— Слушайте, давайте поговорим о игре. Вы проанализируйте, посмотрите. Очень много моментов, где судья ошибался и против нас, и против «Краснодара». Ошибок было много. Где больше было — ну, сядьте и посчитайте. Пенальти — я смотрел — не было абсолютно. Что касается других моментов, которые повлияли бы — ну, я думаю, с точки зрения нервозности и одни, и вторые могут быть недовольны какими-то микро-ошибками, аутами, фолами, карточками, которые в центре поля, но судейство, слава богу, не отразилось на результате этого матча, не повлияло на результат. Вы посмотрите, в прошлый сезон по статистике, Бобров писал в «Спорт-Экспрессе», смотрели? Сколько результативных ошибок было за «Краснодар» и сколько за «Зенит». Как вы думаете? Смотрели? Сколько было? «Краснодар» — «плюс семь», «Зенит» — «минус семь». Пятнадцать очков разницы. И вы сейчас говорите о том, что нам кто-то помогает.

А по поводу последних трех сезонов: посмотрите статистику. «Зенит» — команда, которая больше всех страдает, наряду с «Динамо», за последние три сезона. Против этих команд совершается больше всего результативных ошибок. Посмотрите, почитайте, это не мои слова. Это слова людей, которые никак не имеют отношения к «Зениту», даже, может быть, наоборот, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» благодаря победе над «Краснодаром» поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ-2025/26 с 16 очками. Команда отстает от лидирующих «быков» на 3 очка.

(Мария Захарян)