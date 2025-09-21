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Судейство

Семак привел статистику «СЭ»: «Зенит» и «Динамо» больше всего страдают от судейских ошибок последние три сезона

Сергей Семак.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о судействе в матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:0).

— Вы сегодня очень часто, практически весь матч, спорили с решениями судьи. Но, как показалось, большая часть свистков была как раз в пользу «Зенита». Согласны с этим? И с чем вы, в принципе, или не согласны?

— Слушайте, давайте поговорим о игре. Вы проанализируйте, посмотрите. Очень много моментов, где судья ошибался и против нас, и против «Краснодара». Ошибок было много. Где больше было — ну, сядьте и посчитайте. Пенальти — я смотрел — не было абсолютно. Что касается других моментов, которые повлияли бы — ну, я думаю, с точки зрения нервозности и одни, и вторые могут быть недовольны какими-то микро-ошибками, аутами, фолами, карточками, которые в центре поля, но судейство, слава богу, не отразилось на результате этого матча, не повлияло на результат. Вы посмотрите, в прошлый сезон по статистике, Бобров писал в «Спорт-Экспрессе», смотрели? Сколько результативных ошибок было за «Краснодар» и сколько за «Зенит». Как вы думаете? Смотрели? Сколько было? «Краснодар» — «плюс семь», «Зенит» — «минус семь». Пятнадцать очков разницы. И вы сейчас говорите о том, что нам кто-то помогает.

А по поводу последних трех сезонов: посмотрите статистику. «Зенит» — команда, которая больше всех страдает, наряду с «Динамо», за последние три сезона. Против этих команд совершается больше всего результативных ошибок. Посмотрите, почитайте, это не мои слова. Это слова людей, которые никак не имеют отношения к «Зениту», даже, может быть, наоборот, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» благодаря победе над «Краснодаром» поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ-2025/26 с 16 очками. Команда отстает от лидирующих «быков» на 3 очка.

(Мария Захарян)

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков в&nbsp;матче с &laquo;Зенитом&raquo;.Глушенков сломал оборону «Краснодара». «Зенит» бьет чемпиона на выезде, хотя матч мог повернуться в любую сторону

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Сергей Семак
Футбол
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ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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