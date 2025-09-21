Семак привел статистику «СЭ»: «Зенит» и «Динамо» больше всего страдают от судейских ошибок последние три сезона
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о судействе в матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:0).
— Вы сегодня очень часто, практически весь матч, спорили с решениями судьи. Но, как показалось, большая часть свистков была как раз в пользу «Зенита». Согласны с этим? И с чем вы, в принципе, или не согласны?
— Слушайте, давайте поговорим о игре. Вы проанализируйте, посмотрите. Очень много моментов, где судья ошибался и против нас, и против «Краснодара». Ошибок было много. Где больше было — ну, сядьте и посчитайте. Пенальти — я смотрел — не было абсолютно. Что касается других моментов, которые повлияли бы — ну, я думаю, с точки зрения нервозности и одни, и вторые могут быть недовольны какими-то микро-ошибками, аутами, фолами, карточками, которые в центре поля, но судейство, слава богу, не отразилось на результате этого матча, не повлияло на результат. Вы посмотрите, в прошлый сезон по статистике, Бобров писал в «Спорт-Экспрессе», смотрели? Сколько результативных ошибок было за «Краснодар» и сколько за «Зенит». Как вы думаете? Смотрели? Сколько было? «Краснодар» — «плюс семь», «Зенит» — «минус семь». Пятнадцать очков разницы. И вы сейчас говорите о том, что нам кто-то помогает.
А по поводу последних трех сезонов: посмотрите статистику. «Зенит» — команда, которая больше всех страдает, наряду с «Динамо», за последние три сезона. Против этих команд совершается больше всего результативных ошибок. Посмотрите, почитайте, это не мои слова. Это слова людей, которые никак не имеют отношения к «Зениту», даже, может быть, наоборот, — сказал Семак на пресс-конференции.
«Зенит» благодаря победе над «Краснодаром» поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ-2025/26 с 16 очками. Команда отстает от лидирующих «быков» на 3 очка.
(Мария Захарян)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1