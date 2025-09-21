Глушенков: «Почему сдержан после гола в ворота «Краснодара»? Для меня это обычная команда»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, почему сдержано отпраздновал гол в ворота «Краснодара» (2:0) в 9-м туре РПЛ.

«Да не знаю, для меня это обычная команда, — цитирует Глушенкова matchtv.ru. — Насколько давило, что отстаем на 6 очков? На меня ничего не давило.

Доволен игрой. Но матч был очень тяжелый. В чем именно? В нашем движении. Лично я сегодня очень устал».

Сине-бело-голубые прервали 6-матчевую беспроигрышную серию «быков» — 5 побед и 1 ничья. Команда Сергея Семака набрала 16 очков и поднялась на 4-е место в таблице РПЛ.