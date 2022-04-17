Аршавин высказался о возможном возвращении Щетинина в «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина в петербургский клуб.

«Весну Щетинин проводит удачно, — приводит слова Аршавина «Чемпионат». — Но на мой взгляд играет Кирилл не на своей позиции. Для меня Щетинин крайний полузащитник, а в «Ростове» играет инсайда. Он справляется с той нагрузкой и интенсивностью в РПЛ. Пока что для него все складывается удачно. Мне кажется, это связано с приходом Карпина и с тем, что тренер поверил в игрока. Возможно, даже пришлось из-за отъезда иностранцев«.

По мнению заместителя генерального директора петербургского клуба, Щетинин является неординарным игроком.

«Трудно сказать, насколько высок потенциал Щетинина. Я слышал, что Кирилл был лучшим игроком своего года. Выделялся и у нас, но иногда его отношение к футболу не соответствовало той ситуации, в которой он находился. Сейчас мы посмотрим. Я желаю ему успехов», — сказал он.

Также Аршавин ответил на вопрос о возможной продаже полузащитника.

«Все зависит от «Ростова». У них есть право выкупа и цена оговорена. Думаю, что она адекватная», — ответил заместитель генерального директора «Зенита».

В нынешнем сезоне 20-летний россиянин забил два мяча в восьми матчах за «Ростов».